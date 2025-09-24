Бенфика отыграла очередной матч в чемпионате Португалии 2025-2026. Это была перенесенная игра первого тура, а в соперниках был скромный Риу Аве, сообщает 24 Канал.
Как Судаков забил за Бенфику?
Лиссабонский клуб вызывает особое внимание со стороны украинских фанов из-за двух наших земляков. В старте португальцы вышли как Анатолий Трубин, так и Георгий Судаков.
Последний все больше закрепляется в роли игрока основы "орлов". В прошлых двух матчах Георгий записал на свой счет два ассиста и гол. Теперь же ему удалось продолжить успешную серию в игре против Риу Аве.
Бенфика долго не могла взломать оборону неуступчивых гостей. Однако на 86-й минуте украинец удачно открылся под прострел от Лукебакио и поразил ворота.
В конце концов этот гол сделал Георгия лучшим игроком матча Бенфика – Риу Аве. Известный статистический портал Whoscored оценил выступление Судакова оценкой 8,1.
Георгий Судаков получил награду лучшему игроку матча / фото ФК Бенфика
Казалось, что мяч Судакова принесет лиссабонцам победу. Риу Аве почти весь матч просидел в обороне, однако смог результативно огрызнуться в компенсированное время.
Андре Луис эффектно пробил из-за пределов штрафной, заставив Трубина только наблюдать за мячом в сетке ворот. Таким образом, Бенфика впервые теряет очки под руководством Жозе Моуринью.
Обзор матча Бенфика – Риу Аве: смотреть видео
Георгий Судаков в Бенфике
- Полузащитник Шахтера присоединился к "орлам" в конце августа. Судаков отправился в аренду, однако в соглашении есть опция обязательного выкупа игрока следующим летом.
- За эту аренду "орлы" заплатили Шахтеру около 6,5 миллиона евро. Сумма выкупа составит 20,5 миллиона, то есть суммарно "горняки" заработают на Георгии минимум 27 миллионов.
- Кроме того, Шахтер сможет заработать еще до шести миллионов бонусами, а также получит 40% от перепродажи игрока.
- Судаков отыграл уже четыре матча за португальскую команду, записав на свой счет по два гола и ассисты. При этом за это время в Бенфике сменился главный тренер.
- После шести туров чемпионата Португалии Бенфика занимает третье место в турнирной таблице. Спортинг оторвался на один балл, тогда как Порту пока идет без потерь, имея +4 очка.