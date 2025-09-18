Бенфика официально представила Жозе Моуринью новым главным тренером команды. Португалец подписал контракт до 30 июня 2027 года, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "орлов".
Читайте также Моуринью в Бенфике: известный комментатор рассказал, чего ждать Трубину и Судакову
Почему Моуринью возглавил Бенфику?
В контракте прописан интересный пункт, по котором стороны могут не продолжать сотрудничество после последнего матча сезона-2025/26. Все будет зависеть от результатов работы Моуринью.
Бенфика поздравила Моуринью з назначением / фото клуба
На посту главного тренера "Особенный" заменил Бруну Лаже, которого уволили после поражения от Карабаха (2:3) в первом туре Лиги чемпионов. Поэтому Моуринью нужно будет исправлять ситуацию в главном еврокубковом турнире.
Отметим, что в составе Бенфики играют два украинских легионера – Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Интересно, что во время работы с лондонским Челси Моуринью фактически избавился от Андрея Шевченко, который не вписывался в его философию футбола. Поэтому есть определенные опасения, чтобы история не повторилась с Трубиным и Судаковым.
Какие достижения Моуринью?
- Во время тренерской карьеры Жозе Моуринью работал с Бенфикой, Униан Лейрия, Порту, Челси, Интером, Реалом, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэмом, Ромой.
- Последним клубом "Особенного" был турецкий Фенербахче, откуда его уволили 29 августа 2025 года после вылета из квалификации ЛЧ, где "канарейки" уступили Бенфике.
- За свою карьеру Моуринью завоевал 26 трофеев, том числе дважды триумфовал в Лиге чемпионов: в 2004 с Порту, а в 2010 с Интером.
- В коллекции 62-летнего португальца есть все еврокубки: Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций.