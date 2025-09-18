Бенфика официально представила Жозе Моуринью новым главным тренером команды. Португалец подписал контракт до 30 июня 2027 года, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт "орлов".

Почему Моуринью возглавил Бенфику?

В контракте прописан интересный пункт, по котором стороны могут не продолжать сотрудничество после последнего матча сезона-2025/26. Все будет зависеть от результатов работы Моуринью.

Бенфика поздравила Моуринью з назначением / фото клуба

На посту главного тренера "Особенный" заменил Бруну Лаже, которого уволили после поражения от Карабаха (2:3) в первом туре Лиги чемпионов. Поэтому Моуринью нужно будет исправлять ситуацию в главном еврокубковом турнире.

Отметим, что в составе Бенфики играют два украинских легионера – Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Интересно, что во время работы с лондонским Челси Моуринью фактически избавился от Андрея Шевченко, который не вписывался в его философию футбола. Поэтому есть определенные опасения, чтобы история не повторилась с Трубиным и Судаковым.

Какие достижения Моуринью?