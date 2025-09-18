Бенфіка офіційно представила Жозе Моурінью новим головним тренером команди. Португалець підписав контракт до 30 червня 2027 року, пише 24 Канал з посиланням на сайт "орлів".

Читайте також Моурінью в Бенфіці: відомий коментатор розповів, чого чекати Трубіну та Судакову

Чому Моурінью очолив Бенфіку?

У контракті прописаний цікавий пункт, за яким сторони можуть не продовжувати співпрацю після останнього матчу сезону-2025/26. Все буде залежати від результатів роботи Моурінью.

Бенфіка привітала Моурінью з призначенням / фото клубу

На посаді головного тренера "Особливий" замінив Бруну Лаже, якого звільнили після поразки від Карабаху (2:3) у першому турі Ліги чемпіонів. Тож Моурінью потрібно буде виправляти ситуацію у головному єврокубковому турнірі.

Зазначимо, що у складі Бенфіки грають два українські легіонери – Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Цікаво, що під час роботи з лондонським Челсі Моурінью фактично позбувся Андрія Шевченка, який не вписувався у його філософію футболу. Тож є певні побоювання, щоб історія не повторилася з Трубіним і Судаковим.

Які досягнення Моурінью?