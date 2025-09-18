Бенфіка офіційно представила Жозе Моурінью новим головним тренером команди. Португалець підписав контракт до 30 червня 2027 року, пише 24 Канал з посиланням на сайт "орлів".
Чому Моурінью очолив Бенфіку?
У контракті прописаний цікавий пункт, за яким сторони можуть не продовжувати співпрацю після останнього матчу сезону-2025/26. Все буде залежати від результатів роботи Моурінью.
Бенфіка привітала Моурінью з призначенням / фото клубу
На посаді головного тренера "Особливий" замінив Бруну Лаже, якого звільнили після поразки від Карабаху (2:3) у першому турі Ліги чемпіонів. Тож Моурінью потрібно буде виправляти ситуацію у головному єврокубковому турнірі.
Зазначимо, що у складі Бенфіки грають два українські легіонери – Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Цікаво, що під час роботи з лондонським Челсі Моурінью фактично позбувся Андрія Шевченка, який не вписувався у його філософію футболу. Тож є певні побоювання, щоб історія не повторилася з Трубіним і Судаковим.
Які досягнення Моурінью?
- Під час тренерської кар'єри Жозе Моурінью працював з Бенфікою, Уніан Лейрія, Порту, Челсі, Інтером, Реалом, Манчестер Юнайтед, Тоттенхемом, Ромой.
- Останнім клубом "Особливого" був турецький Фенербахче, звідки його звільнили 29 серпня 2025 року після вильоту з кваліфікації ЛЧ, де "канарки" поступилися Бенфіці.
- За свою кар'єру Моурінью завоював 26 трофеїв, тому числі двічі тріумфував у Лізі чемпіонів: у 2004 з Порту, а у 2010 з Інтером.
- У колекції 62-річного португальця є усі єврокубки: Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга конференцій.