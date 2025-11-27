Футболист Бенфики Георгий Судаков обменялся спортивным опытом с прыгуном в воду Алексеем Середой, который является чемпионом Европы. Сначала, уже традиционно, хавбек учил своего гостя футболу, сообщает 24 Канал.

Чем занимался Георгий Судаков?

Георгий показал, как правильно разогреваться, набивать мяч и бить по воротам. После этого спортсмены отправились на базу тренировок прыгуна. В бассейне Алексей показал Георгию, с чего начинаются его тренировки.



Судаков и Середа провели челлендж / фото предоставлено 24 Каналу

Далее они поднялись на башню для прыжков. Георгий упорно "взял высоты" в 3 и 5 метров из возможных десяти, а вот на 7-ми метрах нервы защекотало. Ранее Судаков учился у Романчука прыгать щучкой.

В детстве я два месяца занимался плаванием. Это весь мой опыт, связан с водой. Когда подходишь к краю 7-метровой вышки, есть ощущение, что к воде все 17. Алексей – очень крутой спортсмен. То, как он прыгает в воду, это невероятный уровень. Было круто потренироваться вместе,

– поделился опытом Георгий Судаков.

Отметим, что Алексей Середа стал самым молодым чемпионом Европы в свои 13 лет. Сейчас спортсмен продолжает успешно представлять Украину на международных соревнованиях в свои 19.



Середа поиграл в футбол / фото предоставлено 24 Каналу

Только в 2025 году прыгун получил три золотых медали на чемпионате Европы и "серебро" на чемпионате мира. Середа также прокомментировал совместный челлендж с Судаковым.

Мне было очень приятно присоединиться к проекту Георгия. Это ценный опыт – увидеть, как тренируются профессиональные футболисты, и иметь возможность в такой легкой форме поиграть с Георгием и пошутить. Было топово. Я искренне рад поддержать благотворительную инициативу, ведь каждое видео помогает детям,

– рассказал Алексей.

Новый выпуск GoSudakov: смотреть видео

Отметим, что проект GoSudakov призван популяризировать украинских спортсменов и имеет важную социальную миссию. Под каждый выпуск Георгий в партнерстве с благотворительным фондом "Кто если не мы" поддерживает ребенка, который пострадал от российской агрессии или проходит сложное лечение.

На этот раз донат в размере 50 тысяч гривен был направлен 16-летнему Тимуру из Кривого Рога, который борется с острым лимфобластным лейкозом. Несмотря на тяжелое состояние ребенок продолжает обучение в математическом лицее и мечтает вернуться к занятиям спортом.

Приобщиться к помощи Тимуру можно по ссылке: https://send.monobank.ua/jar/3WveeWtKzm