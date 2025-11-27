Футболіст Бенфіки Георгій Судаков обмінявся спортивним досвідом зі стрибуном у воду Олексієм Середою, який є чемпіоном Європи. Спершу, вже традиційно, хавбек вчив свого гостя футбол, повідомляє 24 Канал.

До теми Судаков відзначився красивим голом у матчі чемпіонату Португалії

Чим займався Георгій Судаков?

Георгій показав, як правильно розігріватися, набивати мʼяч та бити по воротах. Після цього спортсмени відправилися на базу тренувань стрибуна. В басейні Олексій показав Георгію, з чого починаються його тренування.



Судаков та Середа провели челендж / фото надане 24 Каналу

Далі вони піднялися на вежу для стрибків. Георгій завзято "взяв висоти" в 3 та 5 метрів з можливих десяти, а ось на 7-ми метрах нерви залоскотало. Раніше Судаков вчився у Романчука стрибати щучкою.

В дитинстві я два місяці займався плаванням. Це весь мій досвід, повʼязаний з водою. Коли підходиш до краю 7-метрової вишки, є відчуття, що до води усі 17. Олексій – дуже крутий спортсмен. Те, як він стрибає у воду, це неймовірний рівень. Було круто потренуватися разом,

– поділився досвідом Георгій Судаков.

Відзначимо, що Олексій Середа став наймолодшим чемпіоном Європи у свої 13 років. Зараз спортсмен продовжує успішно представляти Україну на міжнародних змаганнях у свої 19.



Середа пограв у футбол / фото надане 24 Каналу

Лише у 2025 році стрибун здобув три золотих медалі на чемпіонаті Європи та "срібло" на чемпіонаті світу. Середа також прокоментував спільний челендж із Судакови.

Мені було дуже приємно долучитися до проєкту Георгія. Це цінний досвід – побачити, як тренуються професійні футболісти, і мати можливість у такій легкій формі пограти з Георгієм та пожартувати. Було топово. Я щиро радий підтримати благодійну ініціативу, адже кожне відео допомагає дітям,

– розповів Олексій.

Новий випуск GoSudakov: дивитися відео

Зазначимо, що проєкт GoSudakov покликаний популяризувати українських спортсменів та має важливу соціальну місію. Під кожен випуск Георгій в партнерстві з благодійним фондом "Хто якщо не ми" підтримує дитину, яка постраждала від російської агресії або проходить складне лікування.

Цього разу донат у розмірі 50 тисяч гривень був надісланий 16-річному Тімуру з Кривого Рогу, який бореться з гострим лімфобластним лейкозом. Попри важкий стан дитина продовжує навчання у математичному ліцеї та мріє повернутися до занять спортом.

Долучитися до допомоги Тімуру можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/3WveeWtKzm