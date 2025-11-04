Наставник объявил список футболистов, которые будут готовиться к ноябрьским играм сборной. В него попали 25 игроков, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.

Кого вызвал Ребров?

Как ранее сообщалось, в нем не нашлось место для Александра Зинченко. Игрок Ноттингем Форест продолжает восстанавливаться от травмы паха по информации Sport.ua.

Зато Ребров вызвал сразу двух дебютантов. Впервые в расположение сборной попадут вратарь Полесья Евгений Волынец и защитник Трабзонспора Арсений Батагов.

ВОРОТАРИ:

Анатолий Трубин (Бенфика)

Дмитрий Ризнык (Шахтер)

Евгений Волынец (Полесье)

ЗАЩИТНИКИ:

Ефим Конопля (Шахтер)

Александр Караваев (Динамо)

Илья Забарный (ПСЖ)

Николай Матвиенко (Шахтер)

Александр Сваток (Остин)

Валерий Бондарь (Шахтер)

Арсений Батагов (Трабзонспор)

Виталий Миколенко (Эвертон)

Богдан Михайличенко (Полесье)

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

Иван Калюжный (Металлист 1925)

Владимир Бражко (Динамо)

Егор Ярмолюк (Брентфорд)

Георгий Судаков (Бенфика)

Олег Очеретько (Шахтер)

Николай Шапаренко (Динамо)

Руслан Малиновский (Дженоа)

Алексей Гуцуляк (Полесье)

Виктор Цыганков (Жирона)

Александр Зубков (Трабзонспор)

НАПАДЧИКИ:

Артем Довбик (Рома)

Роман Яремчук (Олимпиакос)

Владислав Ванат (Жирона)

Также стоит отметить и возвращение некогда важных игроков для "сине-желтых". Виктор Цыганков и Роман Яремчук пропустили последние матчи из-за травм, но наконец восстановились.

Как выглядит заявка сборной Украины / фото УАФ

Кроме этого, Сергей Ребров вызвал в сборную и Александра Караваева. Правый защитник Динамо в последний раз был в лагере национальной команды аж в октябре 2023 года. В резервный список Реброва попали десять футболистов:

Руслан Нещерет (Динамо)

Александр Тымчик (Динамо)

Максим Таловеров (Сток Сити)

Константин Вивчаренко (Динамо)

Егор Назарина (Шахтер)

Александр Пихаленок (Динамо)

Артем Бондаренко (Шахтер)

Владислав Великан (Полесье)

Назар Волошин (Динамо)

Александр Назаренко (Полесье)

Свой сбор национальная команда начнет в понедельник, 10 ноября. Футболисты сразу соберутся в Париже, где и проведут свой первый матч в этом месяце.

