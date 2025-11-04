Наставник объявил список футболистов, которые будут готовиться к ноябрьским играм сборной. В него попали 25 игроков, сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт УАФ.
Кого вызвал Ребров?
Как ранее сообщалось, в нем не нашлось место для Александра Зинченко. Игрок Ноттингем Форест продолжает восстанавливаться от травмы паха по информации Sport.ua.
Зато Ребров вызвал сразу двух дебютантов. Впервые в расположение сборной попадут вратарь Полесья Евгений Волынец и защитник Трабзонспора Арсений Батагов.
ВОРОТАРИ:
- Анатолий Трубин (Бенфика)
- Дмитрий Ризнык (Шахтер)
- Евгений Волынец (Полесье)
ЗАЩИТНИКИ:
- Ефим Конопля (Шахтер)
- Александр Караваев (Динамо)
- Илья Забарный (ПСЖ)
- Николай Матвиенко (Шахтер)
- Александр Сваток (Остин)
- Валерий Бондарь (Шахтер)
- Арсений Батагов (Трабзонспор)
- Виталий Миколенко (Эвертон)
- Богдан Михайличенко (Полесье)
ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
- Иван Калюжный (Металлист 1925)
- Владимир Бражко (Динамо)
- Егор Ярмолюк (Брентфорд)
- Георгий Судаков (Бенфика)
- Олег Очеретько (Шахтер)
- Николай Шапаренко (Динамо)
- Руслан Малиновский (Дженоа)
- Алексей Гуцуляк (Полесье)
- Виктор Цыганков (Жирона)
- Александр Зубков (Трабзонспор)
НАПАДЧИКИ:
- Артем Довбик (Рома)
- Роман Яремчук (Олимпиакос)
- Владислав Ванат (Жирона)
Также стоит отметить и возвращение некогда важных игроков для "сине-желтых". Виктор Цыганков и Роман Яремчук пропустили последние матчи из-за травм, но наконец восстановились.
Как выглядит заявка сборной Украины / фото УАФ
Кроме этого, Сергей Ребров вызвал в сборную и Александра Караваева. Правый защитник Динамо в последний раз был в лагере национальной команды аж в октябре 2023 года. В резервный список Реброва попали десять футболистов:
- Руслан Нещерет (Динамо)
- Александр Тымчик (Динамо)
- Максим Таловеров (Сток Сити)
- Константин Вивчаренко (Динамо)
- Егор Назарина (Шахтер)
- Александр Пихаленок (Динамо)
- Артем Бондаренко (Шахтер)
- Владислав Великан (Полесье)
- Назар Волошин (Динамо)
- Александр Назаренко (Полесье)
Свой сбор национальная команда начнет в понедельник, 10 ноября. Футболисты сразу соберутся в Париже, где и проведут свой первый матч в этом месяце.
Сборная Украины в отборе на ЧМ-2026
- В ноябре "сине-желтые" сыграют свои последние матчи групповой стадии отбора на чемпионат мира. 13-го числа в Париже наша команда сыграет с Францией, а 16 ноября в Варшаве "примет" сборную Исландии.
- Наша национальная команда занимает второе место в группе D квалификации на чемпионат мира-2026. В первых четырех играх подопечные Сергея Реброва набрали 7 баллов.
- Лидером квартета является Франция, (10 очков), тогда как Исландия имеет 4 балла, а Азербайджан – 1. Напрямую на ЧМ-2026 выйдет победитель группы.
- Команда, которая займет второе место, получит путевку в стыковые матчи. Финальная часть чемпионата мира состоится с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.