В 125-ти матчах Ярмоленко забил 46 голов в футболке "сине-желтых". Это чуть не позволило ему побить рекорд результативности за сборную Украины, сообщает 24 Канал.

По теме Конфликтует с Шовковским, бил Степаненко: интересные факты об Андрее Ярмоленко

Лучшим голеадором сборной является Андрей Шевченко с 48 мячами. Однако у Ярмоленко еще есть время догнать действующего главу УАФ. Зато Андрей Николаевич может похвастаться немалым количеством ярких мячей в футболке сборной. Вспомним топ-десятку из них.

10. Турция (2 сентября 2017 года)

Украина неудачно выступала в отборе на ЧМ-2018, но домашняя игра с турками стала светлым пятном для команды Шевченко. Наша команда выиграла 2:0 и оба мяча оформил именно Ярмоленко. Особенно классным стал второй, где Андрей после передачи с фланга хитро убрал оппонента и расстрелял кипера.

Как Ярмоленко нокаутировал Турцию: смотреть видео

9. Польша (11 октября 2013 года)

Одной из самых любимых сборных Андрея стала Польша, которой он забил в обоих матчах отбора на ЧМ-2014. Пока же вспомним единственный гол в харьковском матче, где вингер умело принял мяч после навеса с фланга и оставил не у дел вратаря.

Ярмоленко принес победу над Польшей: смотреть видео

8. Шотландия (1 июня 2022 года)

Это был первый матч сборной Украины с начала полномасштабной войны. Наша команда смогла сломать шотландцев в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022, а один из голов Ярмола забил после суперасиста Малиновского и красивого "черпачка" через вратаря.

Ярмоленко забил Шотландии: смотреть видео с 01:30

7. Финляндия (9 октября 2021 года)

Дальние удары всегда были сильной стороной Андрея Николаевича. В выездном матче отбора на ЧМ-2022 он вовремя это продемонстрировал, нанеся классный выстрел из-за пределов штрафной площади под стойку. "Сине-желтые" в итоге выиграли 2:1.

Как Украина одолела Финляндию: смотреть гол Ярмоленко с 11:30

5-6. Люксембург (15 ноября 2014 года)

Лучшим матчем Ярмоленко за сборную можно назвать выездную игру против Люксембурга в рамках отбора на Евро-2016. Встреча складывалась непросто для команды Фоменко.

Читайте также Бывший футболист сборной Украины призвал Ярмоленко не позориться и завершить карьеру

Однако Андрей сумел оформить хет-трик и принести нам победу. Второй и третий мячи вингера стали особым украшением и наслаждением для эстетов. Такие изящные закрученные удары под стойку стали фирменными для Ярмоленко.

Андрей оформил хет-трик Люксембургу: смотреть видео

4. Словения (14 ноября 2015 года)

За свою историю Украина лишь дважды успешно проходила стыковые матчи. Первый такой случай – выигрыш у Словении в рамках квалификации Евро-2016. Ярмоленко забил в обеих играх, но крутым стал гол дома. Насколько же вингер эффектно убрал защитника балканцев и пробил точно в дальний угол.

Ярмоленко открыл счет против Словении: смотреть видео

3. Польша (22 марта 2013 года)

О второй игре против Польши в отборе на ЧМ-2014 мы упоминали выше. А на выезде Украина также выиграла, причем более уверенно (3:1). Ярмоленко же зажег в первом тайме, красиво качнув оппонента и поразив дальнюю "девятку" ворот Кадры.

Супергол Ярмолы в ворота поляков: смотреть видео

2. Швейцария (3 сентября 2020 года)

После ковидного локдауна сборная Украины удачно стартовала в элитном дивизионе Лиги наций, обыграв дома Швейцарию (2:1). Ярмоленко же порадовал фанатов крутым голом пяткой после прострела от Тымчика.

Красивый гол пяткой в ворота Швейцарии: смотреть видео

1. Нидерланды (13 июня 2021 года)

Наиболее памятный гол Ярмоленко за сборную случился на чемпионате Европы-2020, который де-факто проходил в 2021 году. Андрей помог нашей сборной отыграться со счета 0:2.

Вингер тогда еще Вест Хэма в фирменном стиле сместился с фланга в центр и от души ударил на воротничок Стекеленбургу. Мяч под перекладину залетел в ворота "оранжевых". Позже Яремчук восстановил паритет в игре, но все же гол Думфриса под занавес матча оставил нашу команду без очков.

Невероятный мяч Ярмоленко на Евро-2020: смотреть видео