У 125-ти матчах Ярмоленко забив 46 голів у футболці "синьо-жовтих". Це мало не дозволило йому побити рекорд результативності за збірну України, повідомляє 24 Канал.

Найкращим голеадором збірної є Андрій Шевченко із 48 м'ячами. Проте у Ярмоленка ще є час наздогнати чинного голову УАФ. Зате Андрій Миколайович може похизуватися чималою кількістю яскравих м'ячів у футболці збірної. Згадаємо топ-десятку з них.

10. Туреччина (2 вересня 2017 року)

Україна невдало виступала у відборі на ЧС-2018, але домашня гра з турками стала світлою плямою для команди Шевченка. Наша команда виграла 2:0 і обидва м'ячі оформив саме Ярмоленко. Особливо класним став другий, де Андрій після передачі з флангу хитро прибрав опонента та розстріляв кіпера.

9. Польща (11 жовтня 2013 року)

Однією з найбільш улюблених збірних Андрія стала Польща, якій він забив у обох матчах відбору на ЧС-2014. Поки що ж згадаємо єдиний гол у харківському матчі, де вінгер вміло прийняв м'яч після навісу з флангу та залишив не при справах воротаря.

8. Шотландія (1 червня 2022 року)

Це був перший матч збірної України з початку повномасштабної війни. Наша команда змогла зламати шотландців у стикових матчах відбору на ЧС-2022, а один із голів Ярмола забив після суперасисту Маліновського та красивого "черпачка" через воротаря.

7. Фінляндія (9 жовтня 2021 року)

Дальні удари завжди були сильною стороною Андрія Миколайовича. У виїзному матчі відбору на ЧС-2022 він вчасно це продемонстрував, завдавши класного пострілу з-за меж карного майданчика під стійку. "Синьо-жовті" у підсумку виграли 2:1.

5-6. Люксембург (15 листопада 2014 року)

Найкращим матчем Ярмоленка за збірну можна назвати виїзну гру проти Люксембурга в рамках відбору на Євро-2016. Зустріч складалась непросто для команди Фоменка.

Проте Андрій зумів оформити хет-трик та принести нам перемогу. Другий та третій м'ячі вінгера стали особливою прикрасою та насолодою для естетів. Такі витончені закручені удари під стійку стали фірмовими для Ярмоленка.

4. Словенія (14 листопада 2015 року)

За свою історію Україна лише двічі успішно проходила стикові матчі. Перший такий випадок – виграш у Словенії в рамках кваліфікації Євро-2016. Ярмоленко забив в обох іграх, але крутим став гол вдома. Наскільки ж вінгер ефектно прибрав захисника балканців та пробив точно в дальній кут.

3. Польща (22 березня 2013 року)

Про другу гру проти Польщі у відборі на ЧС-2014 ми згадували вище. А на виїзді Україна також виграла, причому більш впевнено (3:1). Ярмоленко ж запалив у першому таймі, красиво хитнувши опонента та вразивши дальню "дев'ятку" воріт Кадри.

2. Швейцарія (3 вересня 2020 року)

Після ковідного локдауну збірна України вдало стартувала в елітному дивізіоні Ліги націй, обігравши вдома Швейцарію (2:1). Ярмоленко ж порадував фанатів крутим голом п'ятою після прострілу від Тимчика.

1. Нідерланди (13 червня 2021 року)

Найбільш пам'ятний гол Ярмоленка за збірну стався на чемпіонаті Європи-2020, який де-факто проходив у 2021 році. Андрій допоміг нашій збірній відігратися з рахунку 0:2.

Вінгер тоді ще Вест Гема у фірмовому стилі змістився з флангу до центру та від душі вдарив на комірець Стекеленбургу. М'яч під поперечину залетів у ворота "помаранчевих". Пізніше Яремчук відновив паритет у грі, але все ж гол Думфріса під завісу матчу залишив нашу команду без очок.

