Наразі його справи йдуть не найкращим чином – він втратив місце у стартовому складі та конфліктує з головним тренером Олександром Шовковським. Своєю думкою щодо 36-річного вінгера киян і його ситуації поділився колишній футболіст збірної України Віктор Леоненко, повідомляє 24 Канал із посиланням на BLIK.
Читайте також "В них є якийсь конфлікт": іменитий тренер спрогнозував результат матчу Шахтар – Легія
Що сказав Леоненко про проблеми Ярмоленка в Динамо?
Епатажний експерт вважає, що ветерану "біло-синіх" варто завершувати кар'єру гравця та переходити на керівну посаду. Також він наголосив на проблемі київського клубу, яка пов'язана з обмеженням ігрової практики у капітанів.
"Наведу сумний приклад. У свій час один капітан Динамо, Буяльський, сидів у запасі, тепер інший капітан на лавці – Ярмоленко. Треба Гіннеса сюди викликати, щоб зафіксував цей момент, як один капітан змінює іншого.
Такого ніде немає, тільки в Динамо може бути. Ярмоленку потрібно йти до Ігоря Михайловича Суркіса та займати місце спортивного директора, щоправда, не розумію навіщо, адже кияни все одно нікого не купують", – сказав Леоненко.
Ексфорвард Динамо також оцінив шанси Андрія Ярмоленка побити рекорд Максима Шацьких і стати найкращим бомбардиром в історії Української Прем'єр-ліги.
Щоб його побити, треба ще пару років грати. І що цей рекорд дасть Ярмоленку? Тут йому потрібно вибирати: ганьбитися далі заради рекорду або завершити кар'єру,
– заявив експерт.
Довідка. Максим Шацьких є найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України зі 124 голами в активі. Андрій Ярмоленко відстає на десять м'ячів і поки посідає четверту сходинку в гонці голеадорів.
Нагадаємо, що 23 жовтня київське Динамо проведе матч Ліги конференцій проти Самсунспора в Лізі конференцій. Цей матч пропустить Ярмоленко, який цього дня святкує свій 36-й день народження, проте з іншої причини.
Що відомо про кар'єру Андрія Ярмоленка?
Є вихованцем чернігівської Десни, звідки у 17-річному році перейшов у Динамо.
Дебютував за "біло-синіх" у травні 2008 року в матчі проти Ворскли й одразу відзначився переможним голом.
До 2017 року виступав за киян, після чого протягом шести сезонів грав за кордоном (Боруссія Дортмунд, Вест Гем, Аль-Айн).
Після цього повернувся в Динамо й після завершення сезону-2025/2026 має стати спортивним директором "біло-синіх".
За даними Transfermarkt, Андрій Ярмоленко є третім найкращим бомбардиром в історії Динамо після Олега Блохіна та Сергія Реброва. Він провів за клуб 405 поєдинків, у яких забив 157 голів і віддав 96 асистів, а також здобув дев'ять трофеїв.
Також є другим бомбардиром в історії збірної України, за яку провів 125 матчів. У них він забив 46 м'ячів, а рекордсмен Андрій Шевченко – 48.