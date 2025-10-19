Напередодні Андрій Ярмоленко зіграв кілька хвилин у матчі чемпіонату України проти Зорі (1:1). Однак до Туреччини 35-річний вінгер не полетить, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Динамо.
Чому Ярмоленко не поїде на матч Ліги конференцій?
Пресслужба "біло-синіх" повідомила, що лідер команди Андрій Ярмоленко застудився, а тому пропустить матч із Самсунспором.
Також у лазареті перебувають Микола Шапаренко, Олександр Тимчик і Владислав Дубінчак. Вони відновлюються після пошкоджень литкового м'яза. Крім того, не зіграє захисник Крістіан Біловар, який має проблеми з привідним м'язом.
Близький до повернення в основну групу колумбієць Анхель Торрес, який продовжує курс реабілітації після м’язового пошкодження.
Важливо! Матч 2-го туру Ліги конференцій Самсунспор – Динамо відбудеться у четвер, 23 жовтня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Як завершився конфлікт між Ярмоленком та Шовковським?
Нагадаємо, що суперечка між Олександром Шовковським та Андрієм Ярмоленком сталася перед матчем-відповіддю з Пафосом у кваліфікації Ліги чемпіонів. За інформацією Ігоря Бурбаса, головному тренеру Динамо не сподобалася самовіддача ветерана команди під час тренування.
Згодом Ярмоленко та Шовковський синхронно заперечили існування конфлікт, назвавши відносини "робочими".
Проте подальші події поставили під сумнів щирість дійових осіб суперечки. Після матчу Ліги конференцій з Крістал Пелесом (0:2) Ярмоленко не повернувся в Україну, пославшись на особисті проблеми.
Натомість Шовковський на пресконференції назвав "дивним" рішення Андрія Ярмоленка залишити команду на кілька днів.
Під час міжнародної паузи Ярмоленко приєднався до Динамо. Вінгер зіграв вісім хвилин у матчі 9-го туру УПЛ проти Зорі (1:1).