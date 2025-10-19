Напередодні Андрій Ярмоленко зіграв кілька хвилин у матчі чемпіонату України проти Зорі (1:1). Однак до Туреччини 35-річний вінгер не полетить, повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Динамо.

Чому Ярмоленко не поїде на матч Ліги конференцій?

Пресслужба "біло-синіх" повідомила, що лідер команди Андрій Ярмоленко застудився, а тому пропустить матч із Самсунспором.

Також у лазареті перебувають Микола Шапаренко, Олександр Тимчик і Владислав Дубінчак. Вони відновлюються після пошкоджень литкового м'яза. Крім того, не зіграє захисник Крістіан Біловар, який має проблеми з привідним м'язом.

Близький до повернення в основну групу колумбієць Анхель Торрес, який продовжує курс реабілітації після м’язового пошкодження.

Важливо! Матч 2-го туру Ліги конференцій Самсунспор – Динамо відбудеться у четвер, 23 жовтня. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Як завершився конфлікт між Ярмоленком та Шовковським?

  • Нагадаємо, що суперечка між Олександром Шовковським та Андрієм Ярмоленком сталася перед матчем-відповіддю з Пафосом у кваліфікації Ліги чемпіонів. За інформацією Ігоря Бурбаса, головному тренеру Динамо не сподобалася самовіддача ветерана команди під час тренування.

  • Згодом Ярмоленко та Шовковський синхронно заперечили існування конфлікт, назвавши відносини "робочими".

  • Проте подальші події поставили під сумнів щирість дійових осіб суперечки. Після матчу Ліги конференцій з Крістал Пелесом (0:2) Ярмоленко не повернувся в Україну, пославшись на особисті проблеми.

  • Натомість Шовковський на пресконференції назвав "дивним" рішення Андрія Ярмоленка залишити команду на кілька днів.

  • Під час міжнародної паузи Ярмоленко приєднався до Динамо. Вінгер зіграв вісім хвилин у матчі 9-го туру УПЛ проти Зорі (1:1).