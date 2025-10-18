Такі невтішні результати відбуваються на тлі непростих відносин Олександра Шовковського й Андрія Ярмоленка, що вже не вдається приховувати. Своєю думкою щодо конфлікту між головним тренером і лідером роздягальні динамівців поділився Віктор Леоненко, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport-express.
Що сказав Леоненко про конфлікт у Динамо?
Колишній форвард "біло-синіх" відреагував на непорозуміння між легендами Динамо. Він вважає, що поведінка Ярмоленка виглядала дивною в останньому матчі Ліги конференцій і дав пораду футболісту повісити бутси на цвях.
"Я не збираюся копатися у брудній білизні. Захочуть – самі розкажуть. Коли після програшу Крістал Пелес Ярмоленко виконав Роналду та втік у роздягальню – це виглядало дивно. Я таке не вітаю.
Хочу сказати Андрію: якщо ти таке витворяєш, то повинен бути реально лідером і тягнути команду в усіх іграх, а не в одній! Мені здається, місце спортивного директора вже давно чекає на Ярмоленка. Йому вже час туди", – сказав Леоненко.
Довідка. В матчі Динамо – Крістал Пелес Андрій Ярмоленко був замінений на 67-й хвилині зустрічі. Після цього він емоційно "напихав" Василю Буртнику, який був на лаві запасних, та пішов у роздягальню.
Нагадаємо, що раніше Віктор Леоненко розкритикував Андрія Луніна. Він розніс гравця за ставлення до збірної України.
Що відомо про кар'єру Андрія Ярмоленка в Динамо?
Дебютував за "біло-синіх" у травні 2008 року в матчі проти Ворскли й одразу відзначився переможним голом після виходу на заміну.
Став лідером команди й у 2017 році вирішив спробувати свої сили за кордоном, де виступав за Боруссію Дортмунд, Вест Гем та Аль-Айн.
У 2023 році повернувся в рідний клуб. Після завершення сезону-2025/2026 гравець уже анонсував, що завершить кар'єру й має стати спортивним директором "біло-синіх".
За даними Tranfermarkt, Ярмоленко є третім найкращим бомбардиром в історії Динамо після Олега Блохіна та Сергія Реброва. Він провів за клуб 404 матчі, у яких забив 157 голів і віддав 96 асистів.
У складі київського клубу здобув дев'ять трофеїв – чотири рази ставав чемпіоном України, двічі тріумфував у Кубку України та є триразовим володарем національного Суперкубка.