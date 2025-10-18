Такие неутешительные результаты происходят на фоне непростых отношений Александра Шовковского и Андрея Ярмоленка, что уже не удается скрывать. Своим мнением относительно конфликта между главным тренером и лидером раздевалки динамовцев поделился Виктор Леоненко, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport-express.
Читайте также На фронте тяжелое ранение получил финалист Кубка Украины по футболу Николай Закотюк
Что сказал Леоненко о конфликте в Динамо?
Бывший форвард "бело-синих" отреагировал на недоразумение между легендами Динамо. Он считает, что поведение Ярмоленка выглядело странным в последнем матче Лиги конференций и дал совет футболисту повесить бутсы на гвоздь.
"Я не собираюсь копаться в грязном белье. Захотят – сами расскажут. Когда после проигрыша Кристал Пелес Ярмоленко исполнил Роналду и убежал в раздевалку – это выглядело странно. Я такое не приветствую.
Хочу сказать Андрею: если ты такое вытворяешь, то должен быть реально лидером и тянуть команду во всех играх, а не в одной! Мне кажется, место спортивного директора уже давно ждет Ярмоленка. Ему уже пора туда", – сказал Леоненко.
Справка. В матче Динамо – Кристал Пелес Андрей Ярмоленко был заменен на 67-й минуте встречи. После этого он эмоционально "напихал" Василию Буртнику, который был на скамейке запасных, и ушел в раздевалку.
Напомним, что ранее Виктор Леоненко раскритиковал Андрея Лунина. Он разнес игрока за отношение к сборной Украины.
Что известно о карьере Андрея Ярмоленка в Динамо?
Дебютировал за "бело-синих" в мае 2008 года в матче против Ворсклы и сразу отметился победным голом после выхода на замену.
Стал лидером команды и в 2017 году решил попробовать свои силы за рубежом, где выступал за Боруссию Дортмунд, Вест Хэм и Аль-Айн.
В 2023 году вернулся в родной клуб. После завершения сезона-2025/2026 игрок уже анонсировал, что завершит карьеру и должен стать спортивным директором "бело-синих".
По данным Tranfermarkt, Ярмоленко является третьим лучшим бомбардиром в истории Динамо после Олега Блохина и Сергея Реброва. Он провел за клуб 404 матча, в которых забил 157 голов и отдал 96 ассистов.
В составе киевского клуба добыл девять трофеев – четыре раза становился чемпионом Украины, дважды триумфовал в Кубке Украины и является трехкратным обладателем национального Суперкубка.