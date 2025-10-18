Накануне на войне пострадал бывший украинский футболист Николай Закотюк. К счастью, он жив, но получил серьезное ранение, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ровенской областной ассоциации футбола.

Что случилось с Николаем Закотюком?

Спортсмен присоединился к войску в апреле 2025 года. Он держал оборону в Донецкой области возле Константиновки.

Выходя с позиции 50-летний экс-футболист получил минно-взрывное ранение. Сейчас Николай Закотюк находится в больнице и нуждается в помощи.

Впереди долговременная реабилитация. Семья нуждается в поддержке. Карта Николая Закотюка для помощи: 5168 7451 4032 9399,

Николай Закотюк получил ранение / Фото Ровенской областной ассоциации футбола

Напомним, что летом получил ранения еще один украинский футболист. Матвей Бобаль попал под вражеский обстрел, в результате которого выжили только двое из восьми бойцов.

Что известно о карьере Николая Закотюка?