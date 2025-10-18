Накануне на войне пострадал бывший украинский футболист Николай Закотюк. К счастью, он жив, но получил серьезное ранение, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ровенской областной ассоциации футбола.
Что случилось с Николаем Закотюком?
Спортсмен присоединился к войску в апреле 2025 года. Он держал оборону в Донецкой области возле Константиновки.
Выходя с позиции 50-летний экс-футболист получил минно-взрывное ранение. Сейчас Николай Закотюк находится в больнице и нуждается в помощи.
Впереди долговременная реабилитация. Семья нуждается в поддержке. Карта Николая Закотюка для помощи: 5168 7451 4032 9399,
– говорится в сообщении.
Николай Закотюк получил ранение / Фото Ровенской областной ассоциации футбола
Напомним, что летом получил ранения еще один украинский футболист. Матвей Бобаль попал под вражеский обстрел, в результате которого выжили только двое из восьми бойцов.
Что известно о карьере Николая Закотюка?
Он родился 3 февраля 1975 года в Квасилове и является воспитанником львовских Карпат.
Дебютировал за "львов" в элитном дивизионе украинского футбола 17 июня 1992 года в матче против Эвиса.
Закотюк является финалистом Кубка Украины-1999. В решающем поединке "зелено-белые" тогда уступили киевскому Динамо.
По данным Transfermarkt, Николай также выступал за Верес, ЦСКА-Борисфен, тернопольскую Ниву, Скалу-Экран, Николаев, Говерлу, Львов и Ворсклу. Всего на клубном уровне провел 305 матчей, в которых забил 28 голов.
Вызывался также в ряды юношеских и молодежных сборных Украины.