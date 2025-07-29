Во время выполнения боевого задания Матвей Бобаль получил ранение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UA-Football.

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Украинского форварда ранили на передовой

По информации источника, Матвея Бобаля мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины в 2024 году. Бывший нападающий попал в состав 225 отдельного штурмового полка. Он входил в подразделение, которое занималось эвакуацией раненых бойцов.

Недавно группа попала под вражеский обстрел. Из восьми бойцов живыми остались только двое, в том числе Бобаль. Экс-футболист получил контузию и осколочные ранения обеих рук и ноги.

Сейчас его жизни ничего не угрожает. Матвей перенес операцию и находится на лечении в Запорожье.

Матвей Бобаля ранен на фронте / фото UA-Football

Игровая карьера Бобаля

Матвей Бобаль является воспитанником закарпатского футбола. Во время футбольной карьеры защищал цвета украинских и зарубежных клубов.

В составе Крымтеплицы и Игросервиса дважды становился лучшим бомбардиром Первой лиги по итогам сезонов 2006/07 (16 мячей) и 2007/08 (24 мяча).

В 2009 году в составе студенческой сборной Украины выиграл "золото" Универсиады.

После оккупации Россией Крыма два года жил на полуострове, где играл за ТСК-Таврия и Бахчисарай.

Ранее сообщалось о травме капитана Динамо Виталия Буяльского. Полузащитник не сможет помочь своей команде в ответном матче против мальтийского Хамрун Спартанс.