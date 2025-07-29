Во время выполнения боевого задания Матвей Бобаль получил ранение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на UA-Football.
Читайте также Не только Шовковский: кто из украинских футболистов никогда не играл в зарубежных клубах
Украинского форварда ранили на передовой
По информации источника, Матвея Бобаля мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины в 2024 году. Бывший нападающий попал в состав 225 отдельного штурмового полка. Он входил в подразделение, которое занималось эвакуацией раненых бойцов.
Недавно группа попала под вражеский обстрел. Из восьми бойцов живыми остались только двое, в том числе Бобаль. Экс-футболист получил контузию и осколочные ранения обеих рук и ноги.
Сейчас его жизни ничего не угрожает. Матвей перенес операцию и находится на лечении в Запорожье.
Матвей Бобаля ранен на фронте / фото UA-Football
Игровая карьера Бобаля
- Матвей Бобаль является воспитанником закарпатского футбола. Во время футбольной карьеры защищал цвета украинских и зарубежных клубов.
- В составе Крымтеплицы и Игросервиса дважды становился лучшим бомбардиром Первой лиги по итогам сезонов 2006/07 (16 мячей) и 2007/08 (24 мяча).
- В 2009 году в составе студенческой сборной Украины выиграл "золото" Универсиады.
- После оккупации Россией Крыма два года жил на полуострове, где играл за ТСК-Таврия и Бахчисарай.
Ранее сообщалось о травме капитана Динамо Виталия Буяльского. Полузащитник не сможет помочь своей команде в ответном матче против мальтийского Хамрун Спартанс.