Під час виконання бойового завдання Матвій Бобаль отримав поранення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UA-Football.

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Українського форварда поранили на передовій

За інформацією джерела, Матвія Бобаля мобілізували до лав Збройних сил України у 2024 році. Колишній нападник потрапив до складу 225 окремого штурмового полку. Він входив до підрозділу, який займався евакуацією поранених бійців.

Нещодавно група потрапила під ворожий обстріл. З восьми бійців живими залишилися лише двоє, в тому числі Бобаль. Ексфутболіст отримав контузію та осколкові поранення обох рук та ноги.

Наразі його життю нічого не загрожує. Матвій переніс операцію та нині перебуває на лікуванні у Запоріжжі.

Матвія Бобаля поранено на фронті / фото UA-Football

Ігрова кар'єра Бобаля

Матвій Бобаль є вихованцем закарпатського футболу. Під час футбольної кар'єри захищав кольори українських та закордонних клубів.

У складі Кримтеплиці та Ігросервіса двічі ставав найкращим бомбардиром Першої ліги за підсумком сезонів 2006/07 (16 м'ячів) і 2007/08 (24 м'ячі).

У 2009 році у складі студентської збірної України виграв "золото" Універсіади.

Після окупації Росією Криму два роки жив на півострові, де грав за ТСК-Таврія та Бахчисарай.

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