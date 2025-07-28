В первом поединке киевское Динамо на выезде разгромило Хамрун Спартанс со счетом 3:0. "Бело-синие" перед ответным матчем не смогут рассчитывать на трех футболистов, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу киевлян.

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Кто из динамовцев пропустит матч Лиги чемпионов

По словам главного тренера Динамо Александра Шовковского, в лазарете до сих пор находятся Валентин Рубчинский и Анхель Торрес. Колумбийский легионер достаточно быстро восстанавливается и вскоре должен вернуться в общую группу.

Самая тяжелая ситуация с Рубчинским, у которого рецидив травмы ахиллова сухожилия. Полузащитник должен носить специальный жесткий лангет и пропустит ближайший месяц.

Еще одна неприятность произошла перед самым матчем. Досадную травму получил капитан "бело-синих" Виталий Буяльский.

К сожалению, в этой игре мы не сможем рассчитывать на Виталия Буяльского. У него есть повреждения, и чтобы не сделать хуже, мы вынуждены его оставить вне заявки на игру,

– сказал Шовковский.

Напомним, что в первом матче против Хамруна Буяльский отыграл 80 минут. Капитан "бело-синих" записал на свой счет гол и ассист.

Матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов Динамо – Хамрун Спартанс состоится во вторник, 29 июля. Встреча на стадионе в польском Люблине начнется в 21:00 по киевскому времени.

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