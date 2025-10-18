В составе гостей с первых минут на поле появился украинский полузащитник Георгий Судаков. Это был дебютный матч для него в этом турнире, сообщает 24 Канал.

Читайте также Лайкал Жириновского, называли сепаратистом: как игроки Шахтера попадали в пророссийские скандалы

Как сыграл Судаков против Шавиша?

Он успел восстановиться после травмы, которую получил во время выступления за сборную Украины, и был заменен только в конце поединка. Георгий провел хорошую игру и отметился результативным действием.

Полузащитник записал в свой актив ассист на 79-й минуте матча. Судаков получил мяч перед штрафной площадкой соперника и отдал пас нападающему Эвангелосу Павлидису, который точно пробил в угол ворот.

Этот гол зафиксировал окончательный результат встречи. "Орлы" одержали победу со счетом 2:0 и стали первым участником 1/16 финала Кубка Португалии.

Дебютный ассист Судакова в Кубке Португалии: смотрите видео

В целом украинец провел на поле 89 минут. За это время он 75 раз коснулся мяча, не нанес ни одного удара, выполнил 49 из 55 точных передач, среди которых три были ключевыми.

Также Судаков выиграл 4 из 11 дуэлей, сделал по два отбора и перехвата и заблокировал один удар игрока Шавиша. Статистический портал Sofascore оценил игру футболиста сборной Украины в 7,5 балла, что является одной из лучших оценок среди всех игроков матча.



Оценки игроков за матч Шавиш – Бенфика / Скриншот с сайта Sofascore

К слову. Другой украинец Анатолий Трубин также был в заявке на этот матч. Вратарь нашей национальной сборной всю игру провел на скамейке запасных.

Отметим, что в следующем круге турнира Бенфика сыграет с победителем пары Атлетико – Фелгейраш. Они будут определять сильнейшего 19 октября.

Что известно о карьере Судакова в Бенфике?