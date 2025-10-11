Георгий Судаков травмировался во время матча с Исландией (5:3). 23-летний полузащитник столкнулся с игроком соперников Сайваром Магнуссоном, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Судакова.

Почему Судаков пропустит матч с Азербайджаном?

В результате столкновения Судаков травмировал плечо. Футболист надеется на скорое восстановление, но для сборной Украины он пока не помощник.

К сожалению, для меня этот сбор завершился. Надеюсь на быстрое восстановление. Ребятам желаю победы в следующем матче,

– написал Судаков.

Судаков пожелал Украине победы / фото из инстаграма футболиста

Ранее Судаков опубликовал фото после матча с Исландией. Его левая рука была зафиксирована бандажом.

Отметим, что в матче с Исландией Судаков сыграл 39 минут. Портал SofaScore выставил полузащитнику оценку 6,5 балла.

Кто заменит Судакова в сборной Украине?

Георгий Судаков может сыграть практически на любой позиции в центре поля и даже на острие атаки. В поединке против Исландии 23-летний полузащитник играл левого вингера.

После травмы хавбека Бенфики заменил вингер Динамо Назар Волошин. Он органично вошел в игру и выполнил голевой пас на Руслана Малиновского, когда тот забивал свой второй гол.

Поэтому у Сергея Реброва достаточно квалифицированных футболистов, которые могут заменить Судакова в составе.

Напомним, что матч Украина – Азербайджан состоится в понедельник, 13 октября. Матч в Кракове на стадионе "Краковия" начнется в 21:45 по киевскому времени. Первый поединок в отборе на ЧМ-2026 завершился вничью – 1:1.