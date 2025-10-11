Георгій Судаков травмувався під час матчу з Ісландією (5:3). 23-річний півзахисник зіткнувся з гравцем суперників Сайваром Магнуссоном, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Судакова.

Чому Судаков пропустить матч з Азербайджаном?

Внаслідок зіткнення Судаков травмував плече. Футболіст сподівається на швидке відновлення, але для збірної України він наразі не помічник.

На жаль, для мене цей збір завершився. Сподіваюсь на швидке відновлення. Хлопцям бажаю перемоги в наступному матчі,

– написав Судаков.

Судаков побажав Україні перемоги / фото з інстаграму футболіста

Раніше Судаков опублікував фото після матчу з Ісландією. Його ліва рука була зафіксована бандажем.

Зазначимо, що у матчі з Ісландією Судаков зіграв 39 хвилин. Портал SofaScore виставив півзахиснику оцінку 6,5 бала.

Хто замінить Судакова у збірній України?

Георгій Судаков може зіграти практично на любій позиції у центрі поля та навіть на вістрі атаки. У поєдинку проти Ісландії 23-річний півзахисник грав лівого вінгера.

Після травми хавбека Бенфіки замінив вінгер Динамо Назар Волошин. Він органічно увійшов у гру та виконав гольовий пас на Руслана Маліновського, коли той забивав свій другий гол.

Тож у Сергія Реброва достатньо кваліфікованих футболістів, які можуть замінити Судакова у складі.

Нагадаємо, що матч Україна – Азербайджан відбудеться у понеділок, 13 жовтня. Матч у Кракові на стадіоні "Краковія" розпочнеться о 21:45 за київським часом. Перший поєдинок у відборі на ЧС-2026 завершився внічию – 1:1.