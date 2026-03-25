Серед них є журналістка, власниця мовної школи та дитячого салону краси. Про професії дружин футболістів збірної України розповідає 24 Канал.

Ким працюють дружини футболістів збірної України?

  • Ангеліна Забарна

Дружина захисника ПСЖ Іллі Забарного.

Вона філологиня іноземних мов, випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вона знає щонайменше п'ять мов: англійську, іспанську, французьку, латину та давньогрецьку. Через любов до мов Забарна відкрила власну мовну школу, під назвою "Vilno".

Вона створює контент для свого ютуб-каналу та соцмереж: влоги, міні-відео та пости, постійно розвиваючи свій блог.

Ілля та Ангеліна Забарні / Фото інстаграм Ангеліни Забарної

  • Дар'я Бондар

Дружина гравця донецького Шахтаря Валерія Бондаря.

Футбольні вболівальники, ймовірно, добре її знають. Раніше вона працювала журналісткою на телеканалах "Футбол", а після їхнього закриття приєдналася до команди Шахтаря.

Вона бере коментарі у гравців, проводить різноманітні вікторини на ютубі, знімає інтерв'ю та челенджі, активно беручи участь у медійному житті команди поза матчами.

Валерій та Дар'я Бондар / Фото інстаграм Дар'ї

  • Христина Яремчук

Дружина нападника грецького Олімпіакоса Романа Яремчука.

Раніше дівчина працювала моделлю, а нині займається розвитком власної сторінки в інстаграм.

Христина також нещодавно повідомила про відкриття мережі дитячих салонів у Києві та Ужгороді.

Крім того, дружина Романа Яремчука також займається організацією дитячих свят.

Христина та Роман Яремчук / Фото інстаграм Христини Яремчук

  • Дар'я Квіткова

Наречена гравця київського Динамо Володимира Бражка.

Квіткова та Бражко – пара, яка останнім часом активно привертає увагу українських ЗМІ, соцмереж та медіапростору.

Дар'я Квіткова та Володимир Бражко / Фото інстаграм Дар'ї Квіткової

Основна діяльність Дар'ї пов'язана з блогерством, проте її часто можна побачити й на різноманітних телешоу, таких як "Танці з зірками", "Хто зверху?", у ютуб-інтерв'ю або у лейт-найт шоу на кшталт "20:23" від Євгена Яновича.

  • Вікторія Миколенко

Дружина гравця Евертона Віталія Миколенко.

Футболіст тримає своє особисте життя приватним, тому про його дружину Вікторію майже нічого не відомо.

Вона не так активна в соцмережах, як інші дружини футболістів, і зараз весь час присвячує маленькій доньці Поліні.

Вікторія та Поліна Миколенко / Фото інстаграм Вікторії

  • Єлизавета Судакова

Дружина футболіста Бенфіки Георгія Судакова.

Колись вона мріяла про кар'єру телеведучої і вступила до Київського університету культури на факультет тележурналістики та медіакомунікацій. Однак сім'я стала для неї пріоритетом, і сьогодні вона повністю присвячує себе вихованню двох доньок.

Родина Георгія Судакова / Фото інстаграм Єлизавети

  • Роксана Маліновська

Дружина футболіста Дженоа Руслана Маліновського.

Нещодавно в родині сталося поповнення – народився син Крістіан. Крім нього, вони також виховують доньку Олівію.

Раніше Роксана мала власний бренд одягу під назвою "Mali Atelier". Можливо, розвиток бренду тимчасово призупинився через вагітність і народження дитини, адже на сторінці бренду в інстаграм давно немає нових публікацій, а сайт за вказаним у профілі посиланням наразі неактивний.

Роксана Маліновська / Фото її особистий інстаграм

  • Владислава Зінченко

Дружина футболіста Аякса Олександра Зінченка.

Вболівальники дуже часто бачили її не лише на трибунах, а й у трансляціях матчів збірної, адже вона робила прямі включення з ігор головної команди: спершу для телеканалів "Футбол", а пізніше – для MEGOGO.

Крім того, вона брала участь у ютуб-каналі УАФ, де проводила різні вікторини та квізи з футболістами збірної України.

Наразі у кар'єрному плані у неї перерва, так само як і на її особистому ютуб-каналі, де давно не виходили нові відео, хоча раніше там регулярно публікувалися її влоги та інтерв'ю з футболістами.

Влада Зінченко / Фото особистий інстаграм Влади

  • Анна Реброва

Дружина головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Нещодавно у подружжя з'явилася друга дитина.

Анна Реброва / Фото інстаграм Анни

До народження сина вона активно вела свої соціальні мережі, зокрема часто публікувала відео на ютуб – це були інтерв'ю з іншими дружинами футболістів або просто моменти з повсякденного життя.