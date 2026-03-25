Серед них є журналістка, власниця мовної школи та дитячого салону краси. Про професії дружин футболістів збірної України розповідає 24 Канал.

Ким працюють дружини футболістів збірної України?

Ангеліна Забарна

Дружина захисника ПСЖ Іллі Забарного.

Вона філологиня іноземних мов, випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Вона знає щонайменше п'ять мов: англійську, іспанську, французьку, латину та давньогрецьку. Через любов до мов Забарна відкрила власну мовну школу, під назвою "Vilno".

Вона створює контент для свого ютуб-каналу та соцмереж: влоги, міні-відео та пости, постійно розвиваючи свій блог.

Ілля та Ангеліна Забарні / Фото інстаграм Ангеліни Забарної

Дар'я Бондар

Дружина гравця донецького Шахтаря Валерія Бондаря.

Футбольні вболівальники, ймовірно, добре її знають. Раніше вона працювала журналісткою на телеканалах "Футбол", а після їхнього закриття приєдналася до команди Шахтаря.

Вона бере коментарі у гравців, проводить різноманітні вікторини на ютубі, знімає інтерв'ю та челенджі, активно беручи участь у медійному житті команди поза матчами.

Валерій та Дар'я Бондар / Фото інстаграм Дар'ї

Христина Яремчук

Дружина нападника грецького Олімпіакоса Романа Яремчука.

Раніше дівчина працювала моделлю, а нині займається розвитком власної сторінки в інстаграм.

Христина також нещодавно повідомила про відкриття мережі дитячих салонів у Києві та Ужгороді.

Крім того, дружина Романа Яремчука також займається організацією дитячих свят.

Христина та Роман Яремчук / Фото інстаграм Христини Яремчук

Дар'я Квіткова

Наречена гравця київського Динамо Володимира Бражка.

Квіткова та Бражко – пара, яка останнім часом активно привертає увагу українських ЗМІ, соцмереж та медіапростору.

Дар'я Квіткова та Володимир Бражко / Фото інстаграм Дар'ї Квіткової

Основна діяльність Дар'ї пов'язана з блогерством, проте її часто можна побачити й на різноманітних телешоу, таких як "Танці з зірками", "Хто зверху?", у ютуб-інтерв'ю або у лейт-найт шоу на кшталт "20:23" від Євгена Яновича.

Вікторія Миколенко

Дружина гравця Евертона Віталія Миколенко.

Футболіст тримає своє особисте життя приватним, тому про його дружину Вікторію майже нічого не відомо.

Вона не так активна в соцмережах, як інші дружини футболістів, і зараз весь час присвячує маленькій доньці Поліні.

Вікторія та Поліна Миколенко / Фото інстаграм Вікторії

Єлизавета Судакова

Дружина футболіста Бенфіки Георгія Судакова.

Колись вона мріяла про кар'єру телеведучої і вступила до Київського університету культури на факультет тележурналістики та медіакомунікацій. Однак сім'я стала для неї пріоритетом, і сьогодні вона повністю присвячує себе вихованню двох доньок.

Родина Георгія Судакова / Фото інстаграм Єлизавети

Роксана Маліновська

Дружина футболіста Дженоа Руслана Маліновського.

Нещодавно в родині сталося поповнення – народився син Крістіан. Крім нього, вони також виховують доньку Олівію.

Раніше Роксана мала власний бренд одягу під назвою "Mali Atelier". Можливо, розвиток бренду тимчасово призупинився через вагітність і народження дитини, адже на сторінці бренду в інстаграм давно немає нових публікацій, а сайт за вказаним у профілі посиланням наразі неактивний.

Роксана Маліновська / Фото її особистий інстаграм

Владислава Зінченко

Дружина футболіста Аякса Олександра Зінченка.

Вболівальники дуже часто бачили її не лише на трибунах, а й у трансляціях матчів збірної, адже вона робила прямі включення з ігор головної команди: спершу для телеканалів "Футбол", а пізніше – для MEGOGO.

Крім того, вона брала участь у ютуб-каналі УАФ, де проводила різні вікторини та квізи з футболістами збірної України.

Наразі у кар'єрному плані у неї перерва, так само як і на її особистому ютуб-каналі, де давно не виходили нові відео, хоча раніше там регулярно публікувалися її влоги та інтерв'ю з футболістами.

Влада Зінченко / Фото особистий інстаграм Влади

Анна Реброва

Дружина головного тренера збірної України Сергія Реброва.

Нещодавно у подружжя з'явилася друга дитина.

Анна Реброва / Фото інстаграм Анни

До народження сина вона активно вела свої соціальні мережі, зокрема часто публікувала відео на ютуб – це були інтерв'ю з іншими дружинами футболістів або просто моменти з повсякденного життя.