Серед них є журналістка, власниця мовної школи та дитячого салону краси. Про професії дружин футболістів збірної України розповідає 24 Канал.
Ким працюють дружини футболістів збірної України?
- Ангеліна Забарна
Дружина захисника ПСЖ Іллі Забарного.
Вона філологиня іноземних мов, випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Вона знає щонайменше п'ять мов: англійську, іспанську, французьку, латину та давньогрецьку. Через любов до мов Забарна відкрила власну мовну школу, під назвою "Vilno".
Вона створює контент для свого ютуб-каналу та соцмереж: влоги, міні-відео та пости, постійно розвиваючи свій блог.
Ілля та Ангеліна Забарні / Фото інстаграм Ангеліни Забарної
- Дар'я Бондар
Дружина гравця донецького Шахтаря Валерія Бондаря.
Футбольні вболівальники, ймовірно, добре її знають. Раніше вона працювала журналісткою на телеканалах "Футбол", а після їхнього закриття приєдналася до команди Шахтаря.
Вона бере коментарі у гравців, проводить різноманітні вікторини на ютубі, знімає інтерв'ю та челенджі, активно беручи участь у медійному житті команди поза матчами.
Валерій та Дар'я Бондар / Фото інстаграм Дар'ї
Христина Яремчук
Дружина нападника грецького Олімпіакоса Романа Яремчука.
Раніше дівчина працювала моделлю, а нині займається розвитком власної сторінки в інстаграм.
Христина також нещодавно повідомила про відкриття мережі дитячих салонів у Києві та Ужгороді.
Крім того, дружина Романа Яремчука також займається організацією дитячих свят.
Христина та Роман Яремчук / Фото інстаграм Христини Яремчук
Дар'я Квіткова
Наречена гравця київського Динамо Володимира Бражка.
Квіткова та Бражко – пара, яка останнім часом активно привертає увагу українських ЗМІ, соцмереж та медіапростору.
Дар'я Квіткова та Володимир Бражко / Фото інстаграм Дар'ї Квіткової
Основна діяльність Дар'ї пов'язана з блогерством, проте її часто можна побачити й на різноманітних телешоу, таких як "Танці з зірками", "Хто зверху?", у ютуб-інтерв'ю або у лейт-найт шоу на кшталт "20:23" від Євгена Яновича.
- Вікторія Миколенко
Дружина гравця Евертона Віталія Миколенко.
Футболіст тримає своє особисте життя приватним, тому про його дружину Вікторію майже нічого не відомо.
Вона не так активна в соцмережах, як інші дружини футболістів, і зараз весь час присвячує маленькій доньці Поліні.
Вікторія та Поліна Миколенко / Фото інстаграм Вікторії
Єлизавета Судакова
Дружина футболіста Бенфіки Георгія Судакова.
Колись вона мріяла про кар'єру телеведучої і вступила до Київського університету культури на факультет тележурналістики та медіакомунікацій. Однак сім'я стала для неї пріоритетом, і сьогодні вона повністю присвячує себе вихованню двох доньок.
Родина Георгія Судакова / Фото інстаграм Єлизавети
- Роксана Маліновська
Дружина футболіста Дженоа Руслана Маліновського.
Нещодавно в родині сталося поповнення – народився син Крістіан. Крім нього, вони також виховують доньку Олівію.
Раніше Роксана мала власний бренд одягу під назвою "Mali Atelier". Можливо, розвиток бренду тимчасово призупинився через вагітність і народження дитини, адже на сторінці бренду в інстаграм давно немає нових публікацій, а сайт за вказаним у профілі посиланням наразі неактивний.
Роксана Маліновська / Фото її особистий інстаграм
- Владислава Зінченко
Дружина футболіста Аякса Олександра Зінченка.
Вболівальники дуже часто бачили її не лише на трибунах, а й у трансляціях матчів збірної, адже вона робила прямі включення з ігор головної команди: спершу для телеканалів "Футбол", а пізніше – для MEGOGO.
Крім того, вона брала участь у ютуб-каналі УАФ, де проводила різні вікторини та квізи з футболістами збірної України.
Наразі у кар'єрному плані у неї перерва, так само як і на її особистому ютуб-каналі, де давно не виходили нові відео, хоча раніше там регулярно публікувалися її влоги та інтерв'ю з футболістами.
Влада Зінченко / Фото особистий інстаграм Влади
- Анна Реброва
Дружина головного тренера збірної України Сергія Реброва.
Нещодавно у подружжя з'явилася друга дитина.
Анна Реброва / Фото інстаграм Анни
До народження сина вона активно вела свої соціальні мережі, зокрема часто публікувала відео на ютуб – це були інтерв'ю з іншими дружинами футболістів або просто моменти з повсякденного життя.