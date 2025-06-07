24 Канал розповідає про других половинок футболістів збірної України напередодні виступу "синьо-жовтих" на товариському турнірі у Канаді. Саме кохані жінки надихають наших гравців на нові звершення на світових аренах.

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Ангеліна Забарна

Центральний захисник англійського Борнмута Ілля Забарний познайомився зі своєю майбутньою дружиною ще за шкільною партою. Пара навчалась в одному навчальному закладі в столиці України. Після чого в Іллі та Ангеліни розпочались серйозні стосунки, а вже у вересні 2022-го футболіст освідчився коханій. Наступного року пара відгуляла весілля.



Ілля та Ангеліна Забарні / Фото з інстаграму футболіста

Дружина футболіста розвивається одразу у декількох напрямках. Ангеліна розвиває свої соцмережі, де розповідає про жіночність та красу. Саме так написано в її презентації профіль в інстаграмі. Відзначимо, що із підліткового віку Ангеліна почала захоплюватись вивченням іноземних мов, також у минулому дівчина займалась гімнастикою. Однак не залишилась у спорті, закінчивши філологічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка та навіть працювала певний час репетиторкою.

Також Ангеліна є засновницею сучасної мовної школи Vilno, де можна вивчати іноземні мови легко, без зазубрювання граматики та підручників.

Водночас дівчина є головною підтримкою у житті Іллі. Забарний по-новому розкрився у Борнмуті, тому незабаром сім'я українського захисника може переїхати в інше місце, куди перейде колишній динамівець. Його вже сватають у паризький ПСЖ.

Ангеліна Забарна не лише підтримує чоловіка під час поєдинків, а й його рутинні уподобання. Футболіст збірної України та "вишень" щодня приймає крижану ванну (ice bath). Кохана оборонця вирішила підтримати чоловіка та теж занурилась у холодну воду. Ангеліна пробула у крижаній воді 10 секунд та швиденько вистрибнула на землю. При цьому на вулиці було 9 градусів, а температура води – 8 градусів.

Ангеліна та Ілля Забарні / Фото з соцмереж пари





Влада Зінченко

Влада Зінченко – одна із найпопулярніших дружин українських футболістів. У її інстаграмі більше 670 тисяч підписників. Популярності тепер вже мама двох прекрасних доньок набула ще до одруження із Зінченком. У 2016-му році дівчина підтримувала збірну України із трибун під час матчів чемпіонату Європи. Один із фотографів спіймав Владу на трибунах, після чого фото із майбутньою дружиною Олександра розлетілось повсюду.



Сім'я Зінченків / Фото з інстаграму Влади

Красуня із модельною зовнішністю стала однією із символів Євро-2016. Футбольні фанати визнали українку найкрасивішою вболівальницею турніру. Після чого в одному з інтерв’ю Влада зізналась, що хотіла б стати журналісткою. Незабаром її мрія здійснилась, коли дівчині запропонували роботу на телеканалах "Футбол 1/2", які тоді ще процвітали та існували.

До Зінченка у дівчини були стосунки із іншим українським футболістом Андрієм Борячуком. На початку 2019-го Олександр Зінченко не стримав своїх емоцій під час післяматчевого флеш-інтерв'ю та поцілував дівчину, яка працювала у зоні для преси, прямому у прямому ефірі. Цей момент шокував прихильників футболу, які заговорили про роман.

Однак сама дівчина зізналась, що вже давно знайома із Сашком та не хотіла перший час виносити свої особисті стосунки на загал. Згодом пара заручилась, а у 2020-му одружились у Лондоні, адже українець вже виступав в АПЛ.

Родина Олександра та Влади Зінченко / Фото з соцмереж пари

У День Незалежності України пара відгуляла весілля. У серпні 2021-го Олександр та Влада вперше стали батькам чарівної донечки Єві, а вже через два роки у них народилась друга донечка, яку назвали Лея.

Влада Зінченко не лише встигає займатись вихованням двох донечок, підтримувати чоловіка із трибун, займатись журналістикою. Нещодавно зіркове подружжя відкрило ресторан INCH у Києві. Відвідувачі закладу можуть насолодитись унікальною атмосферою, смачно поїсти та переглянути матчі улюблених команд.

Дар'я Савіна

Дар'я Савіна – обраниця захисника донецького Шахтаря Валерія Бондаря. Дівчина працює журналісткою у пресслужбі "гірників". Модель та майстер спорту із бальних танців.



Валерій Бондар та Дар'я Савіна / Фото з інстаграму дівчини

Після 24 лютого 2022 року дівчина та футболіст розкрились по-новому. Подружжя активно займалось волонтерством та допомагали біженцям, які постраждали від російської агресії. Попри це вони не покидали свій основний рід діяльності, завдяки якому могли акумулювати ще більше допомоги.

Дар'я Савіна / Фото з інстаграму коханої футболіста

Анастасія Луніна

Анастасія Томазова (дівоче прізвище дівчини) – друга половинка голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна. За освітою Анастасія є дизайнеркою та архітекторкою. Дівчина закінчила Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.



Андрій та Анастасія Луніни / Фото з інстаграму коханої голкіпера

Анастасія та Андрій познайомились у 2015-му році, але не на території стадіону, а у соцмережах. Хоча дівчина ніколи не мріяла про те, щоб стати дружиною футболіста. У 2021-му році пара офіційно узаконила свої стосунки, побудувавши нову родину. А вже наступного року Андрій та Анастасія вперше стали батьками синочка, якого теж назвали Андрієм.

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Дружина голкіпера Реала не лише створює сімейний затишок вдома, виховує сина, а й завжди підтримує свого чоловіка під час поєдинків. Саме Анастасія стала тією опорою та підтримкою у період, не давши впасти, коли Андрій не отримував ігрової практики у "Королівському клубі".

Анастасія Луніна / Фото з інстаграму дівчини

Був момент, коли дівчина замислювалась над тим, аби стати агентом Андрія, але відмовилась від даної ідеї.

Дівчина активно веде свої соцмережі, де частенько ділиться контентом ідеальної фігури. В інстаграмі на сторінку Анастасії підписано понад 2016 тисяч фанів.

Єлизавета Судакова

Обраницею півзахисника Шахтаря Георгія Судакова стала красуня Єлизавета. Георгій та Єлизавета познайомились у соцмережах. Ініціатором початку спілкування став футболіст. Вперше пара виклала спільні світлини у березні 2020-го, але достеменно невідомо, коли Георгій та його кохана почали будувати серйозні стосунки.



Сім'я Судакових на нагородження Кубка України-2025 / Фото з інстаграму Єлизавети

Взимку 2021-го Судаков освідчився дівчині, від якої почув омріяне: "ТАК". Після чого пара оголосила про вагітність Єлизавети. У футбольному стилі закохані дізнались стать майбутньої дитини. Вже у статусі чоловіка та дружини Судакові вперше стали батьками 16 квітня 2022-го року. На світ народилась їх донечка Міланка.

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Єлизавета увесь свій час присвячує дитині, адже Георгій через щільний графік та постійні переїзди буває вдома не так багато часу, якби йому цього хотілось.

Єлизавета Судакова / Фото з інстаграму дівчини

Вже зовсім скоро Єлизавета подарує Георгію ще одну дитину. Кохана футболіста при надії. Вже незабаром у щасливих батьків народиться ще одна донечка.

Відео із гендер парі Судакових

Дружини українських футболістів руйнують міфи про те, що обраниці гравців вкладають усю себе лише у розвиток зіркових чоловіків. Кохані наших футболістів займаються власними справами, відкривають бізнеси (у б'юті-сфері, магазини із одягом), розвивають свої блоги, займаються розвитком мов та навіть рієлторством.

Вже 7-го червня другі половинки гравців збірної України підтримуватимуть своїх чоловіків у матчі проти Канади, який відбудеться у рамках товариського турніру у Канаді. Також 11 червня (00:00 за київським часом) "синьо-жовті" зійдуться проти Нової Зеландії. Їх підтримка точно допоможе нашій збірній підкорити заокеанський турнір.