Український форвард Роман Яремчук познайомився зі своєю коханою Христиною ще у підлітковому віці. Що відомо про дружину нападника збірної України та Олімпіакоса – розповідає 24 канал.

Читайте також Яремчук забив черговий гол у Кубку Греції: який це за рахунком м'яч для українця за Олімпіакос

Де народилася та скільки років дружині Яремчука?

Христина та Роман Яремчук майже однолітки. 31 травня 2025 року дружині форварда виповнився 31 рік, тоді як Роман відсвяткував свій 30-й день народження 27 листопада.

Христина та Роман Яремчуки / Фото з відкритих джерел

Народилася кохана футболіста у столиці України – Києві. Інформація про дитинство Христини обмежена, оскільки вона тримає деталі особистого життя подалі від публічного простору.

Що відомо про історію кохання Яремчуків?

Роман та Христина Яремчуки разом вже 13 років. Їхні стосунки почалися ще у школі, коли футболісту було лише 16 років.

Яремчуки у підлітковому віці / Фото з відкритих джерел

У 2017 році після п'яти років у відносинах Роман одружився з Христиною. А вже через два роки у подружжя народився син, якого назвали Микита.

Яремчуки з сином Микитою / Фото з інстаграму дружини футболіста

Подружжя Яремчуків викликає захоплення у вболівальників. Кохана футболіста активно підтримує свого чоловіка на футбольних матчах будь-якої команди, де він грає та під час виступів за збірну України.

Відзначимо, що сам форвард в одному з інтерв'ю говорив про те, що усі його здобутки у футбольній кар'єрі – це заслуга дружини.

Дружина у мене – просто бомба! Я щасливий, що маю вдома таку опору, вона мені допомагає у всьому. Те, що потрапив у національну збірну, – це і її заслуга,

– сказав Яремчук.

Він наголосив, що усі складні часи, які були у київському Динамо, в Олександрії вони пройшли разом.

Христина Яремчук на матчі збірної України / Фото з інстаграму дівчини

А минулого року Христина зворушливо привітала Романа із 29-м днем народження, який також припадає на річницю їхніх стосунків. Вона залишила тепле привітання для свого чоловіка, назвавши його "Аполлоном".

"Сьогодні у нас подвійне свято: у мого Аполлона день народження та 12 років спільного життя. Який хитрюля, знає, як економити, взяв два свята в один день зібрав. Тобі лише 29, а в тебе вже пів сивої голови, не дякуй", – написала кохана футболіста.

Чим займається дружина Яремчука?

Христина активно займається веденням блогу у соціальних мережах. На її сторінці в інстаграмі можна побачити підбірку фото у стильних образах, дописи про сімейне життя, а також світлини із подорожей.

Публікації дружини українського футболіста постійно привертають увагу фанатів у соцмережах. Шанувальникам до вподоби краса, харизма та елегантність коханої Яремчука.

Публікації Христини Яремчук / Фото з інстаграму дружини футболіста

Окрім того, Христина має свій дитячий салон краси у Києві та планує відкривати ще один в Ужгороді. А також дружина Яремчука влаштовує дитячі вечірки.

До слова. 24 канал розповідав про те, що відомо про дружину Віталія Миколенка – Вікторію. Дівчина виїхала з окупованого Криму заради свого коханого.