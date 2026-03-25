Среди них есть журналистка, владелица языковой школы и детского салона красоты. О профессиях жен футболистов сборной Украины рассказывает 24 Канал.

Кем работают жены футболистов сборной Украины?

  • Ангелина Забарная

Жена защитника ПСЖ Ильи Забарного.

Она филолог иностранных языков, выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Она знает как минимум пять языков: английский, испанский, французский, латынь и древнегреческий. Из-за любви к языкам Забарная открыла собственную языковую школу, под названием "Vilno".

Она создает контент для своего ютуб-канала и соцсетей: влоги, мини-видео и посты, постоянно развивая свой блог.

Илья и Ангелина Забарные / Фото инстаграм Ангелины Забарной

  • Дарья Бондарь

Жена игрока донецкого Шахтера Валерия Бондаря.

Футбольные болельщики, вероятно, хорошо ее знают. Ранее она работала журналисткой на телеканалах "Футбол", а после их закрытия присоединилась к команде Шахтера.

Она берет комментарии у игроков, проводит различные викторины на ютубе, снимает интервью и челленджи, активно участвуя в медийной жизни команды вне матчей.

Валерий и Дарья Бондарь / Фото инстаграм Дарьи

  • Кристина Яремчук

Жена нападающего греческого Олимпиакоса Романа Яремчука.

Ранее девушка работала моделью, а сейчас занимается развитием собственной страницы в инстаграм.

Кристина также недавно сообщила об открытии сети детских салонов в Киеве и Ужгороде.

Кроме того, жена Романа Яремчука также занимается организацией детских праздников.

Кристина и Роман Яремчук / Фото инстаграм Кристины Яремчук

  • Дарья Квиткова

Невеста игрока киевского Динамо Владимира Бражко.

Квиткова и Бражко – пара, которая в последнее время активно привлекает внимание украинских СМИ, соцсетей и медиапространства.

Дарья Квиткова и Владимир Бражко / Фото инстаграм Дарьи Квитковой

Основная деятельность Дарьи связана с блогерством, однако ее часто можно увидеть и на различных телешоу, таких как "Танцы со звездами", "Кто сверху?", в ютуб-интервью или в лейт-найт шоу вроде "20:23" от Евгения Яновича.

  • Виктория Миколенко

Жена игрока Эвертона Виталия Миколенко.

Футболист держит свою личную жизнь частной, поэтому о его жене Виктории почти ничего не известно.

Она не так активна в соцсетях, как другие жены футболистов, и сейчас все время посвящает маленькой дочке Полине.

Виктория и Полина Миколенко / Фото инстаграм Виктории

  • Елизавета Судакова

Жена футболиста Бенфики Георгия Судакова.

Когда-то она мечтала о карьере телеведущей и поступила в Киевский университет культуры на факультет тележурналистики и медиакоммуникаций. Однако семья стала для нее приоритетом, и сегодня она полностью посвящает себя воспитанию двух дочерей.

Семья Георгия Судакова / Фото инстаграм Елизаветы

  • Роксана Малиновская

Жена футболиста Дженоа Руслана Малиновского.

Недавно в семье произошло пополнение – родился сын Кристиан. Кроме него, они также воспитывают дочь Оливию.

Ранее Роксана имела собственный бренд одежды под названием "Mali Atelier". Возможно, развитие бренда временно приостановилось из-за беременности и рождения ребенка, ведь на странице бренда в инстаграм давно нет новых публикаций, а сайт по указанной в профиле ссылке пока неактивен.

Роксана Малиновская / Фото ее личный инстаграм

  • Владислава Зинченко

Жена футболиста Аякса Александра Зинченко.

Болельщики очень часто видели ее не только на трибунах, но и в трансляциях матчей сборной, ведь она делала прямые включения с игр главной команды: сначала для телеканалов "Футбол", а позже – для MEGOGO.

Кроме того, она участвовала в ютуб-канале УАФ, где проводила различные викторины и квизы с футболистами сборной Украины.

Сейчас в карьерном плане у нее перерыв, так же как и на ее личном ютуб-канале, где давно не выходили новые видео, хотя раньше там регулярно публиковались ее влоги и интервью с футболистами.

Влада Зинченко / Фото личный инстаграм Влады

  • Анна Реброва

Жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Недавно у супругов появился второй ребенок.

Анна Реброва / Фото инстаграм Анны

До рождения сына она активно вела свои социальные сети, в частности часто публиковала видео на ютуб – это были интервью с другими женами футболистов или просто моменты из повседневной жизни.