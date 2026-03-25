Среди них есть журналистка, владелица языковой школы и детского салона красоты. О профессиях жен футболистов сборной Украины рассказывает 24 Канал.
- Ангелина Забарная
Жена защитника ПСЖ Ильи Забарного.
Она филолог иностранных языков, выпускница Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Она знает как минимум пять языков: английский, испанский, французский, латынь и древнегреческий. Из-за любви к языкам Забарная открыла собственную языковую школу, под названием "Vilno".
Она создает контент для своего ютуб-канала и соцсетей: влоги, мини-видео и посты, постоянно развивая свой блог.
Илья и Ангелина Забарные / Фото инстаграм Ангелины Забарной
- Дарья Бондарь
Жена игрока донецкого Шахтера Валерия Бондаря.
Футбольные болельщики, вероятно, хорошо ее знают. Ранее она работала журналисткой на телеканалах "Футбол", а после их закрытия присоединилась к команде Шахтера.
Она берет комментарии у игроков, проводит различные викторины на ютубе, снимает интервью и челленджи, активно участвуя в медийной жизни команды вне матчей.
Валерий и Дарья Бондарь / Фото инстаграм Дарьи
Кристина Яремчук
Жена нападающего греческого Олимпиакоса Романа Яремчука.
Ранее девушка работала моделью, а сейчас занимается развитием собственной страницы в инстаграм.
Кристина также недавно сообщила об открытии сети детских салонов в Киеве и Ужгороде.
Кроме того, жена Романа Яремчука также занимается организацией детских праздников.
Кристина и Роман Яремчук / Фото инстаграм Кристины Яремчук
Дарья Квиткова
Невеста игрока киевского Динамо Владимира Бражко.
Квиткова и Бражко – пара, которая в последнее время активно привлекает внимание украинских СМИ, соцсетей и медиапространства.
Дарья Квиткова и Владимир Бражко / Фото инстаграм Дарьи Квитковой
Основная деятельность Дарьи связана с блогерством, однако ее часто можно увидеть и на различных телешоу, таких как "Танцы со звездами", "Кто сверху?", в ютуб-интервью или в лейт-найт шоу вроде "20:23" от Евгения Яновича.
- Виктория Миколенко
Жена игрока Эвертона Виталия Миколенко.
Футболист держит свою личную жизнь частной, поэтому о его жене Виктории почти ничего не известно.
Она не так активна в соцсетях, как другие жены футболистов, и сейчас все время посвящает маленькой дочке Полине.
Виктория и Полина Миколенко / Фото инстаграм Виктории
Елизавета Судакова
Жена футболиста Бенфики Георгия Судакова.
Когда-то она мечтала о карьере телеведущей и поступила в Киевский университет культуры на факультет тележурналистики и медиакоммуникаций. Однако семья стала для нее приоритетом, и сегодня она полностью посвящает себя воспитанию двух дочерей.
Семья Георгия Судакова / Фото инстаграм Елизаветы
- Роксана Малиновская
Жена футболиста Дженоа Руслана Малиновского.
Недавно в семье произошло пополнение – родился сын Кристиан. Кроме него, они также воспитывают дочь Оливию.
Ранее Роксана имела собственный бренд одежды под названием "Mali Atelier". Возможно, развитие бренда временно приостановилось из-за беременности и рождения ребенка, ведь на странице бренда в инстаграм давно нет новых публикаций, а сайт по указанной в профиле ссылке пока неактивен.
Роксана Малиновская / Фото ее личный инстаграм
- Владислава Зинченко
Жена футболиста Аякса Александра Зинченко.
Болельщики очень часто видели ее не только на трибунах, но и в трансляциях матчей сборной, ведь она делала прямые включения с игр главной команды: сначала для телеканалов "Футбол", а позже – для MEGOGO.
Кроме того, она участвовала в ютуб-канале УАФ, где проводила различные викторины и квизы с футболистами сборной Украины.
Сейчас в карьерном плане у нее перерыв, так же как и на ее личном ютуб-канале, где давно не выходили новые видео, хотя раньше там регулярно публиковались ее влоги и интервью с футболистами.
Влада Зинченко / Фото личный инстаграм Влады
- Анна Реброва
Жена главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.
Недавно у супругов появился второй ребенок.
Анна Реброва / Фото инстаграм Анны
До рождения сына она активно вела свои социальные сети, в частности часто публиковала видео на ютуб – это были интервью с другими женами футболистов или просто моменты из повседневной жизни.