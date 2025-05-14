Однако жизнь с футболистом не является сладкой: постоянные разлуки из-за сборов и матчей, плотный график тренировок и эмоции после побед и поражений. Поэтому не каждая девушка может пройти через эти трудности и сохранить свои отношения с футболистом.

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Судаков проявил инициативу в соцсетях

Одним из таких замечательных примеров является семья лидера донецкого Шахтера Георгия Судакова. Полузащитник уже давно выбыл из списка завидных холостяков украинского футбола, пишет 24 Канал.

Как и большинство современных людей, Георгий со своей нынешней женой познакомился через соцсети, а точнее – через инстаграм. Инициативу в свои руки взял тогда еще никому неизвестный молодой футболист, который отреагировал на сторис Елизаветы с вопросом: "Мы случайно нигде не встречались?", на что девушка ответила: "Нет, а что лицо знакомое?".

Георгий на этом не растерялся и не поставил точку на общении, написав, что сложилось впечатление, как будто уже общались. Лиза снова ответила "Нет". И снова футболист не остановился, предложив познакомиться: "Значит начнем, ты же не против?".

На этом и началось общение будущей пары. Правда, пока неизвестно, когда именно Георгий и Лиза начали строить серьезные отношения. Впервые пара выложила совместные фотографии в марте 2020-го. Фотографии появились сначала на странице игрока в инстаграме. После чего фото выложила и девушка полузащитника.

Как много счастья в этих фото,

– подписал публикацию Георгий.

Первые совместные фотографии Георгия и Лизы / Фото из инстаграма футболиста

С тех пор пара в своих соцсетях регулярно радовала своих подписчиков совместными фотографиями из повседневной жизни и отпуска футболиста Шахтера.

Влюбленные Георгий и Лиза / Фото из инстаграма футболиста

Отношения Георгия и Лизы развивались так стремительно, как и футбольная карьера Судакова. Благодаря замечательным выступлениям футболист получил вызов в сборную Украины и стал настоящим открытием для "горняков". К такому результату Судакова привели не только труд и терпение, но и поддержка любимой.

Предложение и первая беременность

12 декабря 2021-го года Георгий решил связать свою жизнь с Лизой, сделав романтическое предложение. Любимая футболиста ответила желанным: "ДА". Невеста Судакова поделилась счастливым событием в своем инстаграме, выложив фото кольца на фоне огромного букета красных роз.



Судаков сделал девушке предложение / Фото из инстаграма Елизаветы

Будущие муж и жена не перестали удивлять своих подписчиков. Через несколько дней пара объявила радостную весть во время отдыха в Доминикане – они ждут пополнения.

Под твоим сердцем стучится второе. Скоро нам будет трое,

– подписал фото Судаков.

Пополнение в семье футболиста / Фото из инстаграма Судакова

Футбольное гендер пати и официальное создание семьи

Уже через месяц будущие родители организовали гендер пати, во время которого узнали имя своего ребенка. Пара сделала это в футбольном стиле. Лиза подбросила сделанный мяч, который подбил ногой Георгий. С разбитого мячика вылетело конфетти розового цвета, а это означало, что у пары будет девочка.

Эти эмоции невозможно передать словами,

– подписал фото Судаков.

Гендер пати Георгия и Елизаветы / Фото из инстаграма футболиста

С тех пор пара охотно делилась фотографиями в период беременности Елизаветы. А уже 22 февраля 20225-го года пара официально стала мужем и женой.



Георгий и Елизавета стали семьей / Фото из инстаграма Судакова

Рождение Миланки

Новосозданная семья не устраивала грандиозной свадьбы. Уже 16 апреля 2022-го года Георгий и Елизавета впервые стали родителями. На свет родилась их красивая дочь, которую назвали Миланой. Рожала жена футболиста Шахтера во Львове, где первое время жила семья в начале полномасштабного вторжения России. После чего вернулась в столицу Украины.

Наша долгожданная дочь. Добро пожаловать в нашу семью, Судакова Милана Георгиевна. 3400 граммов, 51 сантиметр,

– написала под фото Елизавета.



Судаковы впервые стали родителями / Фото из инстаграма Елизаветы

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Георгий очень красиво встретил любимую и дочь дома.



Судаков красиво встретил жену и дочь дома / Фото из инстаграма Елизаветы

Несмотря на загруженный график Георгий принимает большое участие в воспитании своей маленькой принцессы. Каждую свободную от футбола минутку лидер Шахтера проводит с любимой и дочкой Миланой.

Семья Георгия Судакова / Фото с аккаунтов пары в инстаграме

Теперь в жизни Георгия на одну любимую болельщицу стало больше. Милана поддерживает папу, который благодаря замечательным выступлениям скоро переедет играть в какой-то из топовых чемпионатов Европы.

Что касается Елизаветы, то девушка занимается воспитанием дочери, поддерживает любимого во время матчей и радует своих поклонников в соцсетях красивыми фотографиями. Девушка может похвастаться отличной растяжкой, ведь в прошлом занималась танцами и была тренером по гимнастике.

Семья Судаковых ждет пополнения

18 апреля семья Судаковых сообщила, что ждет сестренку или сына для Миланки.

Мы уже знаем, как выглядит любовь. Она называется "дочь". Но совсем скоро мы увидим эту любовь – в новых глазах, новых ручках, новой жизни,

– написал Георгий.

Судаковы ждут пополнения: смотрите видео

Счастливую пару начали поздравлять с будущим пополнением. Одними из первых Георгия и Елизавету поздравили жены других сборников: Андрея Лунина, Александра Зинченко, Ильи Забарного и других.

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Несколько дней назад Георгий и Лиза организовали гендер пати, где узнали пол будущего ребенка. Сейчас пара не раскрывает пола в своих соцсетях, выдерживая интригу.

Дочь Милана мило спросила у родителей во время гендер пати: "У тебя день рождения?". Миланка еще не догадывалась, что в этот волшебный день она узнает, кто будет у нее – молодой братик или сестричка".

Гендер пати Судаковых / Фото из сохраненных сторис Елизаветы

Пара уже в ожидании рождения второго ребенка. Можно с уверенностью сказать, если Георгий продолжит так же играть на высоком уровне в Шахтере, то уже в новом количестве семья переедет жить в Европу. Полузащитника Шахтера активно сватают в итальянское Наполи.