Георгий Судаков не только муж и отец очаровательной дочери, но и ждет увеличения семьи. 24 Канал рассказывает о жене атакующего полузащитника сборной Украины, которая всегда была, есть и будет самой большой поддержкой для Судакова.

Читайте также Была в браке со скандальным бизнесменом: как выглядит и чем занимается третья жена Шовковского

Как познакомились Судаковы?

Елизавета Судакова родилась 7 мая 2003 года в столице Украины. Интересно, что пара познакомилась, отнюдь, не на футбольном стадионе, а через интернет. Инициатором знакомства стал тогда еще малоизвестный футболист. Георгий отреагировал на сториз девушки: "Мы случайно нигде не встречались?", на что девушка ответила: "Нет, а что лицо знакомое?".

Судаков не растерялся, а предложил Елизавете познакомиться поближе. Точно неизвестно, когда именно пара начала строить официальные отношения. В марте 2020-го в социальных сетях обоих появились первые совместные фото. Первым фотографию опубликовал Георгий. После чего совместная фотография появилась в соцсети Елизаветы.

Судаков не только успевал строить личную жизнь, но и стремительно прогрессировать в своей футбольной карьере. Неудивительно, ведь рядом с ним всегда была его самая большая поддержка – родители и любимая девушка.

Предложение и первая беременность Елизаветы

12 декабря 2021-го года Георгий устроил романтическое предложение Елизавете. Судаков предложил любимой свою руку и сердце, на что услышал в ответ желанное "ДА". Невеста Судакова поделилась счастливым событием в своем инстаграме, выложив фото кольца на фоне огромного букета красных роз.



Предложение Георгия / Фото из инстаграма Елизаветы

Через несколько дней пара объявила о первой беременности Елизаветы. Георгий и его невеста в футбольном стиле узнали пол своего будущего ребенка. Уже в надежде Елизавета и Георгий официально узаконили свои отношения.

16 апреля 2022-го года Судаковы впервые стали родителями. Елизавета подарила Георгию дочь, которую назвали Миланой. Преимущественно воспитанием общей дочери занимается Елизавета, ведь у Георгия загруженный график матчами и тренировочным процессом.

Рожала жена футболиста Шахтера во Львове, где первое время жила семья в начале полномасштабного вторжения России. После чего вернулась в столицу Украины.

Семья Судаковых / Фото из инстаграма Елизаветы

Пополнение в семье Судаковых

18 апреля семья Судаковых сообщила, что ждут пополнения. У Миланки родится младшая сестренка.

Мы уже знаем, как выглядит любовь. Она называется "дочь". Но совсем скоро мы увидим эту любовь – в новых глазах, новых ручках, новой жизни,

– написал Георгий.

Гендер пати Судаковых: смотрите видео

Чем занимается Елизавета Судакова?

Еще до отношений с Георгием Елизавета активно вела социальные сети, занималась спортом и танцами. Благодаря своей активности девушка создала себе тело, которому позавидуют миллионы других девушек.

Елизавета мечтала стать ведущей, поэтому поступила в Киевский университет культуры на факультет тележурналистики и медиакоммуникаций. Однако мечта так пока и осталась ею. Любимая футболиста занимается воспитанием дочери. Также Елизавета при первой лучшей возможности пытается поддержать любимого мужа непосредственно с трибун стадиона.

За профилем Елизаветы Судаковой в инстаграме, где у нее почти 300 постов, следят более 21,5 тысячи. В своих соцсетях девушка частенько делится сексуальным контентом.

Елизавета Судакова / Фото из инстаграма девушки

Уже вскоре семья будет обживаться в Португалии, где будет играть Георгий.