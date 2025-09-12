Один из лучших защитников Украины Виталий Миколенко познакомился со своей женой Викторией благодаря социальным сетям. 24 Канал подготовил материал о второй половинке латераля Эвертона и сборной Украины.

Где родилась и сколько лет жене Миколенко?

Виталий и Виктория Миколенко почти одногодки. 24 июля 2025 года жене футболиста исполнилось 25 леттогда как Виталий 29 мая отпраздновал 26-летие. До замужества у девушки была фамилия Ассорова.

Виктория родилась в российских Минеральных Водах. Точно не известно, когда именно ее семья переехала в Крым. На временно оккупированном Россией полуострове она окончила школу в 2017 году. Тогда она опубликовала в социальных сетях фото с последнего звонка. На нем видно, что некоторые выпускники были в лентах с российским триколором.

Виктория на последнем звонке в Крыму / фото из соцсетей жены Миколенко

О родителях Виктории в открытой сети практически нет информации. Только есть одна фотография с выпускного, где она сфотографировалась вместе с папой и мамой.

Виктория Ассорова вместе с родителями / фото из инстаграма жены Миколенко

Как познакомились Миколенко?

Об истории знакомства со своей будущей женой Виталий Миколенко рассказал в интервью ютуб-каналу "ОТДУШИВДУШУ". Это произошло благодаря сестре Виктории, которая снимала видео в социальных сетях.

Они там какой-то прямой эфир снимали. Я увидел ее и нашел Вконтакте. Она была из Крыма, мы раз в полгода общались, потом не общались, потом снова общались. А потом она с концами в Киев переехала и все,

– рассказал Миколенко.

У Виктории своя версия начала знакомства со своим возлюбленным. Девушку постоянно в инстаграме спрашивали, как она познакомилась с Виталием, на что она запостила забавную фотографию из своего детства.

Мы познакомились еще в детстве,

– подписала Виктория детское фото с обезьянкой.

Виктория Миколенко пошутила на тему знакомства / фото из инстаграма

В 2019 году Виктория переехала в Киев. В это время Виталий уже стал игроком основного состава Динамо. В 2021 году влюбленная пара уже не скрывала своих отношений. Они поздравляли друг друга с днем рождения, а в декабре того же года отгуляли на свадьбе защитника "бело-синих" Дениса Попова.

А уже через несколько месяцев Виталий подписал контракт с Эвертоном и вместе с Викторией они переехали в Англию.

Виктория на стадионе "Гудисон Парк" / фото из инстаграма Виктории

Свадьба в Англии и рождение ребенка

Летом 2023 года Виталий решился на ответственный шаг и сделал предложение руки и сердца любимой девушке, с которой был в отношениях уже четыре года. Конечно, что Виктория ответила "да".

В феврале 2024 года пара отпраздновала свадьбу. Интересно, что официальная церемония состоялась в украинском консульстве в Великобритании. На праздничное событие были приглашены ближайшие родственники и друзья.

Виктория и Виталий расписались в украинском консульстве / фото из инстаграма Виктории

Во время Евро-2024 Виктория узнала о беременности. Интересной историей она поделилась в своем телеграмме. В Германии, где проходил чемпионат Европы, девушка отдыхала и спокойно пила пиво в компании с другими дружинами футболистов сборной Украины. Однажды во время прогулки она решила сделать тест, ведь у нее была задержка цикла. Виктория увидела одну полоску и подумала, что результат отрицательный.

Вечером жена Миколенко показала свой тест Кристине Шацких – девушке Николая Шапаренко и дочери Максима Шацких. Она объяснила, что в Германии тесты устроены иначе, а потому одна полоска означает беременность. Вот при таких обстоятельствах Миколенко узнали, что в их семье будет пополнение.

В феврале 2025 года Виталий и Виктория стали родителями. Жена подарила мужу прекрасную дочь.

Виталий и Виктория Миколенко со своей дочерью / фото из инстаграма жены футболиста

Чем занимается жена Миколенко?

Виктория Миколенко достаточно активно ведет социальные сети и делится фотографиями из своей жизни. Жена футболиста любит путешествовать и обожает цветы. Сейчас все свое время она посвящает семье.

Виктория всячески поддерживает своего мужа, который выступает в сильнейшей футбольной лиге мира. В инстаграме она периодически публикует подборки видео с лучшими действиями Виталия в чемпионате АПЛ и очень гордится своим мужем.

Виктория Миколенко / фото из инстаграма жены футболиста