"Ириски" получили предложение от нескольких именитых грандов. Виталий Миколенко имел возможность присоединиться к командам, которые играют в Лиге чемпионов, сообщает 24 канал со ссылкой на BurBuzz.

Кто интересовался Миколенко?

Виталий Миколенко мог сменить Англию на Италию. Украинским защитником Эвертона были заинтересованы гранды Серии А – Интер и Наполи, клубы проявляли предметный интерес к футболисту.

Один из них даже прислал предложение по трансферу Виталия Миколенко из Эвертона. Однако "ириски" отказали, хотя за украинского футболиста предлагали неплохие 30 миллионов евро.

Стоит отметить, что контракт Виталия Миколенко с Эвертоном завершается летом 2026 года. Однако "ириски" могут воспользоваться правом продления соглашения еще на один год.

Напомним, что в прошлом сезоне Виталий Миколенко сыграл в 37 матчах за Эвертон во всех турнирах. Украинский защитник забил один гол и отдал три результативные передачи.

Что известно о Миколенко?