"Ириски" получили предложение от нескольких именитых грандов. Виталий Миколенко имел возможность присоединиться к командам, которые играют в Лиге чемпионов, сообщает 24 канал со ссылкой на BurBuzz.
Кто интересовался Миколенко?
Виталий Миколенко мог сменить Англию на Италию. Украинским защитником Эвертона были заинтересованы гранды Серии А – Интер и Наполи, клубы проявляли предметный интерес к футболисту.
Один из них даже прислал предложение по трансферу Виталия Миколенко из Эвертона. Однако "ириски" отказали, хотя за украинского футболиста предлагали неплохие 30 миллионов евро.
Стоит отметить, что контракт Виталия Миколенко с Эвертоном завершается летом 2026 года. Однако "ириски" могут воспользоваться правом продления соглашения еще на один год.
Напомним, что в прошлом сезоне Виталий Миколенко сыграл в 37 матчах за Эвертон во всех турнирах. Украинский защитник забил один гол и отдал три результативные передачи.
Что известно о Миколенко?
Виталий Миколенко перешел в Эвертон в январе 2022 года. "Ириски" заплатили Динамо 23,5 миллиона евро за трансфер футболиста.
За все время Миколенко сыграл в составе Эвертона в 124 матчах – четыре гола и три результативные передачи.
Виталий Миколенко не сыграл за сборную Украины в первых матчах отбора на чемпионат мира-2026 из-за травмы.