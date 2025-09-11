"Іриски" отримали пропозицію від декількох іменитих грандів. Віталій Миколенко мав нагоду приєднатись до команд, які грають у Лізі чемпіонів, повідомляє 24 канал із посиланням на BurBuzz.

Хто цікавився Миколенком?

Віталій Миколенко міг змінити Англію на Італію. Українським захисником Евертона були зацікавлені гранди Серії А – Інтер та Наполі, клуби виявляли предметний інтерес до футболіста.

Один з них навіть надіслав пропозицію щодо трансферу Віталія Миколенка з Евертона. Проте "іриски" відмовили, хоча з українського футболіста пропонували непогані 30 мільйонів євро.

Варто відзначити, що контракт Віталія Миколенка з Евертоном завершується влітку 2026 року. Однак "іриски" можуть скористатись правом продовження угоди ще на один рік.

Нагадаємо, що минулого сезону Віталій Миколенко зіграв у 37 матчах за Евертон в усіх турнірах. Український захисник забив один гол та віддав три результативні передачі.

Що відомо про Миколенка?