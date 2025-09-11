"Іриски" отримали пропозицію від декількох іменитих грандів. Віталій Миколенко мав нагоду приєднатись до команд, які грають у Лізі чемпіонів, повідомляє 24 канал із посиланням на BurBuzz.
Хто цікавився Миколенком?
Віталій Миколенко міг змінити Англію на Італію. Українським захисником Евертона були зацікавлені гранди Серії А – Інтер та Наполі, клуби виявляли предметний інтерес до футболіста.
Один з них навіть надіслав пропозицію щодо трансферу Віталія Миколенка з Евертона. Проте "іриски" відмовили, хоча з українського футболіста пропонували непогані 30 мільйонів євро.
Варто відзначити, що контракт Віталія Миколенка з Евертоном завершується влітку 2026 року. Однак "іриски" можуть скористатись правом продовження угоди ще на один рік.
Нагадаємо, що минулого сезону Віталій Миколенко зіграв у 37 матчах за Евертон в усіх турнірах. Український захисник забив один гол та віддав три результативні передачі.
Що відомо про Миколенка?
Віталій Миколенко перейшов в Евертон у січні 2022 року. "Іриски" заплатили Динамо 23,5 мільйона євро за трансфер футболіста.
За весь час Миколенко зіграв у складі Евертона у 124 матчах – чотири голи та три результативні передачі.
Віталій Миколенко не зіграв за збірну України у перших матчах відбору на чемпіонат світу-2026 через травму.