Во время летнего трансферного окна Александр Зинченко имел несколько вариантов продолжения карьеры. Однако потенциальных покупателей отпугивала большая заработная плата украинского легионера, пишет 24 Канал.

Читайте также "Будет иметь большое влияние": в Ноттингем Форест прокомментировали трансфер Зинченко

Сколько денег зарабатывает Зинченко?

В лондонском Арсенале Александр Зинченко входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков. Украинец зарабатывает за год 7,8 миллиона фунтов стерлингов. В гривнах эта сумма составляет фантастические 432 миллиона. За одну неделю банковский счет украинца пополнялся на 150 тысяч фунтов стерлингов (8,3 миллиона гривен).

Для сравнения, самую высокую заплату в Арсенале имеет немецкий форвард Кай Гаверц – 14,56 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем у Зинченко.

В последнем сезоне Александр потерял место в основном составе "канониров". Держать такого игрока на скамейке запасных было невыгодно лондонскому клубу. Поэтому летом украинцу подыскивали варианты для аренды или выкупа.

Из-за высокой заработной платы от Зинченко отказались в Италии и Франции. Только представитель Английской Премьер-лиги Ноттингем Форест согласился взять игрока сборной Украины.

По информации британских СМИ, "лесники" будут платить большую часть зарплаты Зинченко, а определенную долю будет доплачивать Арсенал. Поэтому "канониры" сумели несколько разгрузить свою платежную ведомость. Общий годовой доход Зинченко не изменится.

Кто из украинских футболистов получает самую большую зарплату?