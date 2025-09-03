Во время летнего трансферного окна Александр Зинченко имел несколько вариантов продолжения карьеры. Однако потенциальных покупателей отпугивала большая заработная плата украинского легионера, пишет 24 Канал.
Сколько денег зарабатывает Зинченко?
В лондонском Арсенале Александр Зинченко входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков. Украинец зарабатывает за год 7,8 миллиона фунтов стерлингов. В гривнах эта сумма составляет фантастические 432 миллиона. За одну неделю банковский счет украинца пополнялся на 150 тысяч фунтов стерлингов (8,3 миллиона гривен).
Для сравнения, самую высокую заплату в Арсенале имеет немецкий форвард Кай Гаверц – 14,56 миллиона евро. Это почти вдвое больше, чем у Зинченко.
В последнем сезоне Александр потерял место в основном составе "канониров". Держать такого игрока на скамейке запасных было невыгодно лондонскому клубу. Поэтому летом украинцу подыскивали варианты для аренды или выкупа.
Из-за высокой заработной платы от Зинченко отказались в Италии и Франции. Только представитель Английской Премьер-лиги Ноттингем Форест согласился взять игрока сборной Украины.
По информации британских СМИ, "лесники" будут платить большую часть зарплаты Зинченко, а определенную долю будет доплачивать Арсенал. Поэтому "канониры" сумели несколько разгрузить свою платежную ведомость. Общий годовой доход Зинченко не изменится.
Кто из украинских футболистов получает самую большую зарплату?
- Сейчас Александр Зинченко удерживает лидерство среди украинских легионеров с наибольшей зарплатой.
- Несколько уступает новоиспеченному "леснику" дисквалифицированный игрок Челси Михаил Мудрик – 5,2 миллиона фунтов стерлингов в год.
- На третьей строчке рейтинга форвард Ромы Артем Довбик – примерно 5,5 миллиона евро (4,7 миллиона фунтов стерлингов).
- В первую пятерку также входят голкипер Реала Андрей Лунин и защитник Пари Сен-Жермена Илья Забарный. Они получают в своих клубах по 4,5 миллиона евро.