Самые большие оклады, конечно, получают игроки, выступающие в самом богатом чемпионате в мире – Английской Премьер-лиге. 24 канал рассказывает, какой украинский футболист зарабатывает больше всех.

Анатолий Трубин

Анатолий Трубин / Фото Getty Images

Анатолий Трубин выступает в за португальскую Бенфику. Местный чемпионат не такой популярный, как АПЛ, а клубы имеют меньшие заработки. Однако "орлы", которые постоянно выступают в еврокубках платят хорошие деньги украинскому голкиперу.

Трубин получает одну из самых больших зарплат в составе "орлов". По имеющейся информации, оклад украинского вратаря составляет 3,8 миллиона евро.

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото Getty Images

Андрей Лунин защищает ворота Реала, который является грандом мирового и европейского футбола, что может позволить себе выплачивать достойную зарплату своим игрокам. В 2024 году украинский голкипер продлил контракт с клубом до 2030 года.

Вместе с тем увеличился оклад Андрея Лунина, который он получает в "Королевском клубе". Зарплата украинского футболиста в год составляет 4,5 миллиона евро.

Артем Довбик

Артем Довбик / Фото Getty Images

Артем Довбик прошлым летом присоединился к Роме, несмотря на интерес других более топовых клубов, которые хотели украинского форварда. В частности, мадридский Атлетико, который почти осуществил трансфер.

В римском клубе Артем Довбик получает хорошие средства за свою работу. Заработная плата украинского нападающего составляет 5,5 миллионов евро в год.

Илья Забарный

Илья Забарный / Фото Getty Images

Один из самых громких трансферов этого лета Илья Забарный получил хороший оклад после перехода в ПСЖ. Этого стоило ожидать от одного из самых богатых клубов мира, который заплатил более 60 миллионов за украинского защитника.

Илья Забарный получает в почти в три раза больше, чем в Борнмуте. Заработная плата украинского защитника в парижском клубе.составляет 8,2 миллиона евро в год/

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото Getty Images

Больше всего среди украинских футболистов зарабатывает Александр Зинченко, который играет за лондонский Арсенал. "Канониры" не пожалели средств для представителя отечественного спорта.

Зинченко перешел в Арсенал в 2022 году из Манчестер Сити. За трансфер украинца лондонский клуб заплатил 35 миллионов евро, а заработная плата Александра составляет 9,1 миллиона евро в год.

К слову. Зарплаты Александра Зинченко в Арсенале хватит на несколько элитных апартаментов в Лондоне. Цена за одну квартиру в среднем составляет 2 миллиона евро.

