Во время медицинского обследования у Виталия Миколенко обнаружили повреждение, полученное в матчах за Эвертон. 26-летний левый защитник уже покинул расположение "сине-желтых", пишет 24 Канал со ссылкой на УАФ.
Кто заменит Миколенко в сборной Украины?
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вынужден был сделать срочную замену. В лагерь команды был вызван футболист Динамо Владислав Дубинчак. Защитник играет на той же позиции, что и Миколенко.
Кроме того, у Реброва есть еще минимум три опции на случай форс-мажора. На левом фланге защиты могут сыграть Николай Матвиенко, Александр Зинченко и Богдан Михайличенко.
Справка. Владислав Дубинчак ранее уже вызывался в сборную Украины. Защитник был в запасе "сине-желтых" на матч квалификации ЧЕ-2024 против Италии. Однако Владислав до сих пор не дебютировал за "сине-желтых".
Напомним, что в сентябре команда Сергея Реброва сыграет два матча квалификации ЧМ-2026: 5 сентября против Франции и 9 сентября против Азербайджана.
Кадровые потери сборной Украины
- В заявке сборной Украины на сентябрьские матчи уже произошло четыре изменения.
- Сначала Ребров довызвал в лагерь команды абсолютного дебютанта – вингера Динамо Назара Волошина.
- Впоследствии из-за травмы выбыл защитник Динамо Александр Тымчик, которого заменил футболист Полесья Богдан Михайличенко.
- 2 сентября состоялось третье изменение в заявке "сине-желтых": вратарь Андрей Лунин из-за травмы покинул лагерь сборной. Его заменил голкипер саудовского Аль-Шабаба Георгий Бущан.
- Последняя пока замена в команде Реброва – это приезд Владислава Дубинчака вместо Виталия Миколенко.