На эту игру Сергей Ребров изначально вызвал 25 игроков. Однако с тех пор в заявке "сине-желтых" состоялось уже третье изменение, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Как изменилась заявка сборной Украины?

Первым довызванным игроком стал Назар Волошин. Его перевели из резервного списка, и теперь в команде есть хотя бы один вингер с рабочей правой ногой.

После этого Богдан Михайличенко из Полесья заменил защитника киевского Динамо Александра Тымчика. Тот получил травму и покинул лагерь сборной.

Теперь же состоялась еще одна вынужденная смена. Андрей Лунин получил повреждение, поэтому не сможет помочь команде. Его заменит Георгий Бущан, который находился в резервном списке.



Бущан уже прибыл в лагерь сборной Украины / Фото УАФ

Обновленная заявка сборной Украины

Вратари : Дмитрий Ризнык (Шахтер), Анатолий Трубин (Бенфика), Георгий Бущан (Аль-Шабаб)

: Дмитрий Ризнык (Шахтер), Анатолий Трубин (Бенфика), Георгий Бущан (Аль-Шабаб) Защитники : Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Тарас Михавко (Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон), Богдан Михайличенко (Полесье).

: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Тарас Михавко (Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон), Богдан Михайличенко (Полесье). Полузащитники : Артем Бондаренко, Олег Очеретько (оба – Шахтер), Георгий Судаков (Бенфика), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – Динамо), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Александр Зинченко (Ноттингем Форест), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Александр Зубков (Трабзонспор), Виктор Цыганков (Жирона).

: Артем Бондаренко, Олег Очеретько (оба – Шахтер), Георгий Судаков (Бенфика), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – Динамо), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Александр Зинченко (Ноттингем Форест), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Александр Зубков (Трабзонспор), Виктор Цыганков (Жирона). Нападающие : Владислав Ванат (Жирона), Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олимпиакос).

: Владислав Ванат (Жирона), Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олимпиакос). Резервный список: Евгений Чеберко (Коламбус Крю), Александр Пихаленок, Владимир Бражко (оба – Динамо).

Напомним, что сборная Украины будет бороться за выход на ЧМ-2026 в отборочной группе D. Соперниками "сине-желтых" будут Франция, Исландия и Азербайджан.

Что известно о следующем матче сборной Украины?