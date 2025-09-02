На эту игру Сергей Ребров изначально вызвал 25 игроков. Однако с тех пор в заявке "сине-желтых" состоялось уже третье изменение, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.
Как изменилась заявка сборной Украины?
Первым довызванным игроком стал Назар Волошин. Его перевели из резервного списка, и теперь в команде есть хотя бы один вингер с рабочей правой ногой.
После этого Богдан Михайличенко из Полесья заменил защитника киевского Динамо Александра Тымчика. Тот получил травму и покинул лагерь сборной.
Теперь же состоялась еще одна вынужденная смена. Андрей Лунин получил повреждение, поэтому не сможет помочь команде. Его заменит Георгий Бущан, который находился в резервном списке.
Бущан уже прибыл в лагерь сборной Украины / Фото УАФ
Обновленная заявка сборной Украины
- Вратари: Дмитрий Ризнык (Шахтер), Анатолий Трубин (Бенфика), Георгий Бущан (Аль-Шабаб)
- Защитники: Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Ефим Конопля (все – Шахтер), Илья Забарный (ПСЖ), Александр Сваток (Остин), Тарас Михавко (Динамо), Виталий Миколенко (Эвертон), Богдан Михайличенко (Полесье).
- Полузащитники: Артем Бондаренко, Олег Очеретько (оба – Шахтер), Георгий Судаков (Бенфика), Иван Калюжный (Металлист 1925), Николай Шапаренко, Назар Волошин (оба – Динамо), Егор Ярмолюк (Брентфорд), Александр Зинченко (Ноттингем Форест), Алексей Гуцуляк, Александр Назаренко (оба – Полесье), Александр Зубков (Трабзонспор), Виктор Цыганков (Жирона).
- Нападающие: Владислав Ванат (Жирона), Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олимпиакос).
- Резервный список: Евгений Чеберко (Коламбус Крю), Александр Пихаленок, Владимир Бражко (оба – Динамо).
Напомним, что сборная Украины будет бороться за выход на ЧМ-2026 в отборочной группе D. Соперниками "сине-желтых" будут Франция, Исландия и Азербайджан.
Что известно о следующем матче сборной Украины?
- Первый поединок в отборе к ЧМ подопечные Реброва проведут 5 сентября против сборной Франции.
- Он состоится во Вроцлаве и начнется в 21:45 по киевскому времени.
- Это будет 13-е очное противостояние между командами. Сейчас большое преимущество имеют "Ле Бле", которые побеждали шесть раз при одном поражении, а еще в пяти встречах была зафиксирована ничья.