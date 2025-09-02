На цю гру Сергій Ребров спочатку викликав 25 гравців. Проте з того часу в заявці "синьо-жовтих" відбулася вже третя зміна, повідомляє 24 Канал із посиланням на УАФ.

Як змінилася заявка збірної України?

Першим довикликаним гравцем став Назар Волошин. Його перевели з резервного списку, тож тепер у команді є бодай один вінгер з робочою правою ногою.

Після цього Богдан Михайліченко з Полісся замінив захисника київського Динамо Олександра Тимчика. Той отримав травму та залишив табір збірної.

Тепер же відбулася ще одна вимушена зміна. Андрій Лунін отримав пошкодження, тому не зможе допомогти команді. Його замінить Георгій Бущан, який перебував у резервному списку.



Бущан уже прибув до табору збірної України / Фото УАФ

Оновлена заявка збірної України

Воротарі : Дмитро Різник (Шахтар), Анатолій Трубін (Бенфіка), Георгій Бущан (Аль-Шабаб)

: Дмитро Різник (Шахтар), Анатолій Трубін (Бенфіка), Георгій Бущан (Аль-Шабаб) Захисники : Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Тарас Михавко (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Богдан Михайліченко (Полісся).

: Валерій Бондар, Микола Матвієнко, Юхим Конопля (усі – Шахтар), Ілля Забарний (ПСЖ), Олександр Сваток (Остін), Тарас Михавко (Динамо), Віталій Миколенко (Евертон), Богдан Михайліченко (Полісся). Півзахисники : Артем Бондаренко, Олег Очеретько (обидва – Шахтар), Георгій Судаков (Бенфіка), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Олександр Зінченко (Ноттінгем Форест), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Олександр Зубков (Трабзонспор), Віктор Циганков (Жирона).

: Артем Бондаренко, Олег Очеретько (обидва – Шахтар), Георгій Судаков (Бенфіка), Іван Калюжний (Металіст 1925), Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва – Динамо), Єгор Ярмолюк (Брентфорд), Олександр Зінченко (Ноттінгем Форест), Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко (обидва – Полісся), Олександр Зубков (Трабзонспор), Віктор Циганков (Жирона). Нападники : Владислав Ванат (Жирона), Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос).

: Владислав Ванат (Жирона), Артем Довбик (Рома), Роман Яремчук (Олімпіакос). Резервний список: Євген Чеберко (Коламбус Крю), Олександр Піхальонок, Володимир Бражко (обидва – Динамо).

Нагадаємо, що збірна України змагатиметься за вихід на ЧС-2026 у відбірковій групі D. Суперниками "синьо-жовтих" будуть Франція, Ісландія та Азербайджан.

Що відомо про наступний матч збірної України?