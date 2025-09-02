Донецкий Шахтер продал одного из самых ярких своих футболистов. Команду покинул 22-летний левый вингер Кевин, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт "горняков".

Что известно о трансфере Кевина?

Бразилец перешел в английский Фулхэм. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро, а еще пять миллионов дончане могут получить в виде бонусов.

Кевин подписал контракт до 30 июня 2030 года. После перехода он поделился первыми эмоциями:

Я рад играть в лучшей лиге мира, к тому же в таком огромном клубе. Я очень тронут, что происходит в моей жизни, и я надеюсь забить много голов в этом сезоне и прекрасно поработать здесь, в Фулхэме,

– заявил футболист.

Презентация Кевина в Фулхэме: смотрите видео

К слову. В нынешнем сезоне Кевин провел пять матчей в составе Шахтера. В них он забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Отметим, что трансфер Кевина вошел в пятерку самых дорогих продаж Шахтера в истории. Пальму первенства продолжает удерживать Михаил Мудрик.

Самые дорогие продажи Шахтера в истории

1. Михаил Мудрик (Челси) – 70 миллионов евро

2. Фред (Манчестер Юнайтед) – 59

3. Алекс Тейшейра (Цзянсу Сунин) – 50

4-5. Фернандиньо (Манчестер Сити) – 40

4-5. Кевин (Фулхэм) – 40

Также стоит отметить, что этот трансфер стал рекордным в истории Фулхэма. До этого "дачники" больше всего платили за Эмила Смит-Роу – 31,8 миллиона евро.

Напомним, что последний матч в составе Шахтера Кевин провел 28 августа против Серветта в квалификации Лиги конференций. В нем он забил гол и помог команде пробиться в основной этап турнира.

Что известно о периоде Кевина в Шахтере?