Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции, накануне матча высказался о национальной команде Украины. Французский наставник неожиданно похвалил "сине-желтых", сообщает 24 канал со ссылкой на L`Equipe.
Что Дешам сказал об Украине?
Главный тренер сборной Франции заявил, что получил полный отчет о подопечных Сергея Реброва. Дидье Дешам, ссылаясь на полученную информацию, отметил, что "сине-желтые" замечательная команда.
Французский специалист подчеркнул, что в Украине хороший подбор футболистов. Дешам заметил, что они полностью выкладываются на поле, учитывая события, которые происходят в их стране.
Я не волнуюсь, но я пристально слежу за этим и качеством их игры. При всем уважении к Азербайджану и Исландии, Украина является сильнейшим соперником в группе,
– сказал Дешам.
Напомним, что матч Украина – Франция состоится 5 сентября на Городском стадионе в польском Вроцлаве. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
Как раньше Украина играла с Францией?
Впервые сборная Украины сыграла против Франции в марте 1999 года в рамках квалификации на Евро-2000. Тогда команды расписали мировую ничью со счетом 0:0.
Всего в официальных матчах Украина девять раз встречалась с Францией – 1 победа "сине-желтых", пять ничьих и три победы в "Ле Бле".
Последний матч между сборными состоялся в сентябре 2021 года в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Игра завершилась со счетом 1:1.