Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции, накануне матча высказался о национальной команде Украины. Французский наставник неожиданно похвалил "сине-желтых", сообщает 24 канал со ссылкой на L`Equipe.

Что Дешам сказал об Украине?

Главный тренер сборной Франции заявил, что получил полный отчет о подопечных Сергея Реброва. Дидье Дешам, ссылаясь на полученную информацию, отметил, что "сине-желтые" замечательная команда.

Французский специалист подчеркнул, что в Украине хороший подбор футболистов. Дешам заметил, что они полностью выкладываются на поле, учитывая события, которые происходят в их стране.

Я не волнуюсь, но я пристально слежу за этим и качеством их игры. При всем уважении к Азербайджану и Исландии, Украина является сильнейшим соперником в группе,

– сказал Дешам.

Напомним, что матч Украина – Франция состоится 5 сентября на Городском стадионе в польском Вроцлаве. Стартовый свисток о начале игры прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Как раньше Украина играла с Францией?