Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції, напередодні матчу висловився про національну команду України. Французький наставник неочікувано похвалив "синьо-жовтих", повідомляє 24 канал із посиланням на L`Equipe.
Що Дешам сказав про Україну?
Головний тренер збірної Франції заявив, що отримав повний звіт про підопічних Сергія Реброва. Дідьє Дешам, посилаючись на отриману інформацію, наголосив, що "синьо-жовті" чудова команда.
Французький спеціаліст підкреслив, що в України хороший підбір футболістів. Дешам зауважив, що вони повністю викладаються на полі, враховуючи події, які відбуваються в їхній країні.
Я не хвилююсь, але я пильно стежу за цим та якістю їхньої гри. При всій повазі до Азербайджану та Ісландії, Україна є найсильнішим суперником у групі,
– сказав Дешам.
Нагадаємо, що матч Україна – Франція відбудеться 5 вересня на Міському стадіоні у польському Вроцлаві. Стартовий свисток про початок гри пролунає о 21:45 за київським часом.
Як раніше Україна грала з Францією?
Вперше збірна Україна зіграла проти Франції у березні 1999 року в межах кваліфікації на Євро-2000. Тоді команди розписали мирову нічию з рахунком 0:0.
Загалом в офіційних матчах Україна дев'ять разів зустрічалась з Францією – 1 перемога "синьо-жовтих", п'ять нічиїх та три звитяги у "Ле Бле".
Останній матч між збірними відбувся у вересні 2021 року в межах відбору на чемпіонат світу 2022 року. Гра завершилася з рахунком 1:1.