Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції, напередодні матчу висловився про національну команду України. Французький наставник неочікувано похвалив "синьо-жовтих", повідомляє 24 канал із посиланням на L`Equipe.

Що Дешам сказав про Україну?

Головний тренер збірної Франції заявив, що отримав повний звіт про підопічних Сергія Реброва. Дідьє Дешам, посилаючись на отриману інформацію, наголосив, що "синьо-жовті" чудова команда.

Французький спеціаліст підкреслив, що в України хороший підбір футболістів. Дешам зауважив, що вони повністю викладаються на полі, враховуючи події, які відбуваються в їхній країні.

Я не хвилююсь, але я пильно стежу за цим та якістю їхньої гри. При всій повазі до Азербайджану та Ісландії, Україна є найсильнішим суперником у групі,

– сказав Дешам.

Нагадаємо, що матч Україна – Франція відбудеться 5 вересня на Міському стадіоні у польському Вроцлаві. Стартовий свисток про початок гри пролунає о 21:45 за київським часом.

Як раніше Україна грала з Францією?