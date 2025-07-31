24 Канал рассказывает о жене украинского наставника Анне Ребровой, ее увлечения и чем занимается возлюбленная главного тренера сборной Украины по футболу. Избранница Сергея Реброва самодостаточная женщина, которая не находится в тени звездного мужа.

Интересно прочитать Дочь звезды Динамо, которая работала на Евро-2012: где сейчас титулованная гимнастка Анна Бессонова

Что известно об отношениях супругов Ребровых?

Знакомство нынешних супругов состоялось в романтической атмосфере на берегу Днепра. В одном из интервью Анна рассказывала, что в первый день Ребров предложил ей показаться на квадроциклах. После этого катания пара начала свое общение, которое переросло в большую семью.

Я не сразу узнала, что он – легенда украинского футбола. Мне кажется, что познакомились мы не просто так. Где-то за месяц или за два до нашей встречи я ехала в автобусе из университета и отправила Вселенной запрос, что я так хочу любить и быть любимой,

– вспоминала Анна.

Даже большая разница в возрасте не помешала их отношениям. Ребров старше своей избранницы на 15 лет – 50 экс-футболисту и 35 лет его избраннице. В 2016-м году влюбленные отгуляли свадьбу. Это был второй брак в жизни известного динамовца. Его первой женой была женщина, по имени Людмила, от которой у него есть сын.



Сергей и Анна Ребровы / Фото из инстаграма жены тренера

Семья воспитывает двух сыновей

В 2016-м году Сергей и Анна не только отпраздновали свадьбу, но и впервые стали родителями. У них родился сын, которого назвали Александром. Еще через два года у семьи родился второй сын Никита.

Дети Сергей и Анны Ребровых / Фото из инстаграма жены наставника

Чем занимается Анна Реброва?

Анна Реброва – активная пользовательница социальных сетей с образованием психолога. За ее жизнью в инстаграме следят 15,3 тысячи подписчиков. В ее профиле появляется регулярно семейный контент и моменты с отдыха.

Также у жены известного тренера есть собственный ютуб-канал. Возлюбленная бывшего футболиста не стала придумывать оригинальное название своему детищу, а просто назвала канал "Анна Реброва", на который подписано уже более 9 тысяч человек.

В начале жизни ютуб-канала Анна создавала разнообразного плана видео. Также было немало видео, которые касались ее семьи. 15 декабря 2022 года на ее канале вышло интервью с Сергеем Ребровым.

Видео интервью с Сергеем Ребровым

После чего Анна Реброва начала чаще радовать своих подписчиков новыми видео. Преимущественно это были интервью с женами известных украинских футболистов: Ярмоленко, Довбика, Судакова, Харатина, Трубина, Малиновского, Конопли, Бондаря, Пятова и Степаненко.

Крайнее видео на канале опубликовано еще 9 октября 2024 года. Это было интервью с женой футболиста ровенского Вереса Игоря Харатина.

Интервью с женой Игоря Харатина: смотрите видео

Также Анна не перестает приятно удивлять и восхищать своих подписчиков невероятной фигурой.

Анна Реброва / Фото из инстаграма любимой Сергея Станиславовича

Анна и сыновья являются крепкой поддержкой Сергея Реброва, который возглавляет сборную Украины по футболу. Они не только следят за матчами через экран телевизора, но и поддерживают национальную команду с трибун стадионов.

Семья Реброва на матчах сборной Украины / Фото из инстаграма Анны Ребровой

Последний пост в инстаграме Анна сделала 24 июля, когда выложила свою единственную фотографию с отдыха в Греции. Единственным фото стала книга "Сила момента теперь" Экгарта Толле.

Также избранница Реброва занимается йогой и правильно питается. Поэтому неудивительно, почему Анна Реброва находится в такой отличной форме.