29 июля 2025 года Анна Бессонова празднует свой 41-й день рождения. 24 Канал рассказывает о спортивном пути именинницы, завершении карьеры и жизни после спорта.
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Какие главные достижения Анны Бессоновой в художественной гимнастике?
Анна Бессонова родилась 29 июля 1984 года в Киеве в спортивной семье. Отец Анны, Владимир Бессонов, известный бывший футболист, а мама Виктория Бессонова – чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике. Поэтому с детства спорт шел бок о бок с Анной.
Уже в 5-летнем возрасте Бессонова начала свой путь в художественной гимнастике. Сначала будущая чемпионка тренировалась под руководством своей матери. А потом начала заниматься под пристальным взглядом легендарной Ирины Дерюгиной.
С 2002-го года Анна держалась среди лучших гимнасток мира и была лидером сборной Украины. Это вылилось в просто невероятную гору наград. Бессонова – пятикратная чемпионка мира и многократный призер соревнований, чемпионка (трижды) и призер чемпионата Европы, а также имеет целый ряд медалей со Всемирных игр, Игр доброй воли, Универсиады и других турниров по гимнастике.
Однако своих самых больших вершин в спорте Анна Бессонова добралась впервые в 2004 году, когда получила "бронзу" многоборья на Олимпиаде в греческих Афинах. Уже на следующих Олимпийских играх-2008 в Пекине Бессонова снова стала третьей в многоборье.
Видео выступления Бессоновой на Олимпиаде-2004
Как "Королева элегантности" завершила карьеру гимнастки?
В 2009-м гимнастка объявила, что уходит из профессионального спорта. А уже в следующем году выступила на своих последних соревнованиях. Бессонова выступила на Кубке Дерюгиной под трогательную песню известной певицы Лары Фабиан "Je suis malade".
За период своей карьеры гимнастки Анна Бессонова запомнилась и выделялась среди других своей элегантностью, грацией и экспрессивностью выступлений. Поэтому неудивительно, что украинцы дали прозвище "Королева элегантности".
Чем занималась Бессонова после завершения карьеры?
После завершения карьеры Бессонова работала тренером в Школе Дерюгиных, а также проводила мастер-классы по всему миру, участвовала в различных проектах.
В далеком 2009-м титулованная экс-гимнастка была участницей телепроекта "Танцую для тебя". Именно на этом шоу Бессонова продолжила свое победное шествие, ведь торжествовала в паре с Александром Лещенко.
Анна также попробовала свои силы в роли корреспондента телеканала "Футбол" во время домашнего футбольного Евро-2012, которое происходило в Украине и Польше. Была шеф-редактором модного журнала Pink.
Где сейчас бывшая гимнастка и что известно о личной жизни?
В 2017 году Бессонова покинула родную страну и начала новую страницу жизни за океаном. Уже в США титулованной бывшей гимнастке сделали предложение. Предложение состоялось прямо на баскетбольной площадке в перерыве матча Национальной баскетбольной лиги в Майами (29 декабря 2017 года). Мужем Анны стал Дмитрий Момот, с которым она училась в одной группе в киевском университете.
Только в апреле 2018-го Анна выложила фото с оригинального признания.
Только сейчас решили поделиться радостной вестью со всеми вами... Это было очень эмоционально!!! 29.12.2017, спасибо, Дмитрий Момот. Люблю тебя,
– подписала фото новоиспеченная невеста.
Предложение для Бессоновой / Фото из инстаграма Анны
4 ноября 2020 года Анна и Дмитрий впервые стали родителями.
Рождение первого ребенка семьи гимнастки / Фото из инстаграма Бессоновой
28 октября 2022 года в семье родился еще один сын.
Добро пожаловать домой, маленький братик,
– мило подписала фото экс-гимнастка.
Второй сын Анны Бессоновой / Фото из инстаграма бывшей гимнастки
В инстаграме бывшей гимнастки преимущественно семейный контент. Правда, последнее фото сыновей Анны было опубликовано 24 декабря 2023 года.
Дети Анны Бессоновой / Фото из инстаграма экс-гимнастки
Бессонова неактивно ведет свой инстаграм, где последняя публикация была сделана еще 6 июля прошлого года. В ней Анна поздравила своего мужа с днем рождения.
Бессонова поздравила мужа с днем рождения / Фото из инстаграма экс-гимнастки
В Майами Анна Бессонова основала собственную школу гимнастики, где работает там директором, администратором и детским тренером.
Что известно о гражданской позиции Бессоновой?
В начале полномасштабной войны России в Украине Анна выложила фотографию своего отца с оружием в руках.
В 2023-м году титулованная гимнастка рассказывала, что мечтает вернуться в Украину. Анна даже не отрицала того факта, что не будет препятствовать своим детям, если те в будущем захотели бы жить в Украине.
Украина – это мой дом. Киев – это мой дом. Мы обязательно приедем. Мне есть к кому ехать и куда ехать. Вопрос заключается не в том, что мы там будем делать. Вопрос, когда именно это произойдет. Я мечтаю о том, чтобы полететь в Украину как можно быстрее. Хочу показать детям нашу Родину. Возможно, они захотят там жить. Это будет их выбор,
– рассказывала Бессонова.
В то же время Анна заверила, что никогда не сомневалась в украинской нации, у которой огромный характер. По словам гимнастки, слово "сдаться" не существует в лексиконе украинцев. Зато она и ее семья, которая живет в США, не остается в стороне, помогая нашим военным.
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