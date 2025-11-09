Радостной вестью поделилась жена Сергея Реброва, Анна. Она сообщила, что у супругов родился еще один сын, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Анны Ребровой.

Кто родился в семье Реброва?

Жена Сергея Реброва опубликовала фотографии с новорожденным сыном. Рядом с мамой любуются малышом двое его старших братьев.

В нашей семье произошла радость, родился еще один сыночек! Невероятная любовь, тепло и нежность переполняют нас. 07.11.2025,

– написала жена Реброва.

Ребров снова стал отцом / фото из инстаграма жены Реброва

Отметим, что мальчик родился 7 ноября. Сейчас родители еще не сообщили его имя.

Что известно о семье Реброва?