Радостной вестью поделилась жена Сергея Реброва, Анна. Она сообщила, что у супругов родился еще один сын, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Анны Ребровой.
Кто родился в семье Реброва?
Жена Сергея Реброва опубликовала фотографии с новорожденным сыном. Рядом с мамой любуются малышом двое его старших братьев.
В нашей семье произошла радость, родился еще один сыночек! Невероятная любовь, тепло и нежность переполняют нас. 07.11.2025,
– написала жена Реброва.
Ребров снова стал отцом / фото из инстаграма жены Реброва
Отметим, что мальчик родился 7 ноября. Сейчас родители еще не сообщили его имя.
Что известно о семье Реброва?
- Напомним, что Сергей Ребров во второй раз женился в 2016 году. Избранницей легенды украинского футбола стала девушка по имени Анна.
- В том же году у супругов родился сын, которого назвали Александром. Через два года жена Реброва подарила ему еще одного сына – Никиту.
- Кроме того, у Сергея Станиславовича от предыдущего брака есть старший сын Дмитрий, которому 5 октября исполнилось 26 лет. Кстати, Дмитрий Ребров в детские годы занимался в футбольной школе Динамо, но в итоге не стал футболистом.
- Спортивную династию может продолжить Никита Ребров, уже забивающий голы в детской команде испанской Малаги.