Никита Ребров, сын главного тренера национальной сборной Украины, выступает за детскую команду Малаги U-9. В финале турнира Costa Ballena Supercup 2025 он отметился эффектным голом, пишет 24 Канал.

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Будущее усиление для сборной Украины

Соответствующим видео юный футболист поделился в своем инстаграме. В голевом моменте он оказался на месте центрфорварда, где получил пас от партнера по команде. Одним касанием Никита укротил мяч, а вторым отправил его в сетку ворот. Празднование гола получилось не менее эффектным.

Сын Реброва забил гол: смотрите видео

В комментариях юного футболиста поздравили его мама и бабушка. Никита Ребров уже неоднократно забивал голы за Малагу и в составе команды становился победителем детских футбольных турниров.

Отметим, что после отъезда из Объединенных Арабских Эмиратов семья Сергея Реброва живет в Испании. В семье главного тренера "сине-желтых" подрастает также младший сын – Александр.