Она в финале встречалась с бельгийским Андерлехтом. Каталонцы победили в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

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Сильное выступление от украинца

На пути к решающему матчу каталонцы одержали четыре победы с общим счетом 37:1. Важный вклад в успех своей команды сделал 14-летний украинский атакующий полузащитник Артем Рыбак.

Он стал лучшим бомбардиром турнира, записав в свой актив семь голов. Испанская пресса высоко оценила игру украинского футболиста, отметив его универсализм, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.es.

"Самая большая сила Рыбака в том, что главный тренер Давид Санчес может использовать его на трех разных позициях. Артем обычно играет на месте фальшивой девятки, но нередко можно увидеть его как правого полузащитника или вингера на том же фланге.

Его производительность является высокой на всех трех упомянутых позициях. Украинца отличает его великолепная техника, огромная работоспособность и чувство игры. Артем очень силен в штрафной площади соперника. Клуб очень доволен его мышлением и позитивным настроем в матчах и тренировках", – написали испанские журналисты.

Справка. Артем Рыбак является уроженцем Черновцов, где и начинал свой футбольный путь в Буковине. Оттуда перешел в академию донецкого Шахтера, а после начала полномасштабного вторжения юный украинец переехал в Испанию, где присоединился к Барселоне.

Напомним, что главная команда Барселоны накануне впервые за шесть лет пробилась в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение в ответном матче от Боруссии Дортмунд. За путевку в финал каталонцы сразятся с победителем пары Бавария – Интер.