Вона у фіналі зустрічалася з бельгійським Андерлехтом. Каталонці перемогли в серії пенальті після нічиєї 1:1 в основний час.

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Сильний виступ від українця

На шляху до вирішального матчу каталонці здобули чотири перемоги з загальним рахунком 37:1. Важливий внесок в успіх своєї команди зробив 14-річний український атакувальний півзахисник Артем Рибак.

Він став найкращим бомбардиром турніру, записавши у свій актив сім голів. Іспанська преса високо оцінила гру українського футболіста, відзначивши його універсалізм, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport.es.

"Найбільша сила Рибака в тому, що головний тренер Давид Санчес може використати його на трьох різних позиціях. Артем зазвичай грає на місці фальшивої дев'ятки, але нерідко можна побачити його як правого півзахисника чи вінгера на тому ж фланзі.

Його продуктивність є високою на всіх трьох згаданих позиціях. Українця відрізняє його чудова техніка, величезна працездатність і відчуття гри. Артем дуже сильний у штрафному майданчику суперника. Клуб дуже задоволений його мисленням і позитивним настроєм у матчах та тренуваннях", – написали іспанські журналісти.

Довідка. Артем Рибак є уродженцем Чернівців, де й розпочинав свій футбольний шлях у Буковині. Звідти перейшов до академії донецького Шахтаря, а після початку повномасштабного вторгнення юний українець переїхав до Іспанії, де приєднався до Барселони.

Нагадаємо, що головна команда Барселони напередодні вперше за шість років пробилася до півфіналу Ліги чемпіонів, попри поразку в матчі-відповіді від Боруссії Дортмунд. За путівку до фіналу каталонці змагатимуться з переможцем пари Баварія – Інтер.