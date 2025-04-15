Боруссія Д – Барселона 3:1

Голи: Гірассі, 10 (пен), 49, 76 – Бенсебаїні, 54 (автогол).

Ліга чемпіонів 2024-2025 виходить на фінішну пряму. У вівторок, 15 квітня, відбулись два матчі-відповіді 1/4 фіналу. В одному із них дортмундська Боруссія приймала Барселону, повідомляє 24 Канал.

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Потужна Боруссія на старті

По суті, доля путівки у півфінал вирішилась ще у першій грі. Каталонці були на голову сильнішими за гостей з Німеччини, що вилилось аж у чотири "сухих" голи у ворота Кобеля.

Тож у домашній зустрічі Боруссії допомогло б хіба що диво. Тим не менше, саме дортмундцям вдалось відкрити рахунок. На дев'ятій хвилині Щенсни скосив у власному майданчику Гросса, за що господарі отримали право на пенальті.

Відео голу Гірассі з пенальті:

Його ефектно реалізував Гірассі. Загалом Боруссія здивувала у першому таймі, адже не дала Барсі створити жодного моменту. При цьому Щенсни був вимушений зробити аж сім сейвів до перерви. Реальні шанси відзначитися мали Баєр, Адеємі та Бенсебаїні.

Втім у першому таймі німцям вдалось забити лише раз, тому їх шанси з часом танули. Поновились надії після другого м'яча від Гірассі, який той забив після кутового та скидки Бенсебаїні.

Другий гол Боруссії:

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Фатальний автогол

Втім вже за кілька хвилин алжирець став антигероєм битви, зрізавши м'яч у свої ворота після прострілу Ферміна Лопеса. Цей гол змушував Боруссію забивати ще тричі.

Автогол від Бенсебаїні:

Барсі вдалось вирівняти гру, а дортмундці взяли час на перепочинок. Інтрига поновилась на 76 хвилині, коли Гірассі вдалось оформити хет-трик. Араухо після прострілу невдало вибив м'яч прямо в ноги Серу, якому залишалось лише розстріляти ворота Щенсни.

Як Гірассі оформив хет-трик:

Боруссія на куражі продовжила тиск, проте захист каталонців не дав супернику забити ще бодай раз. Хоча класний момент був у Свенссона, а Брандт навіть зміг відзначитися. Проте перед цим у партнера по команді був офсайд.

Таким чином, каталонці проходять у півфінал, проте їх гра на "Сігнал Ідуна Парк" викликає певні занепокоєння у фанатів команди. Наступним суперником Барселони стане Баварія або Інтер.