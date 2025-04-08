Скандал із реєстрацією Дані Ольмо в Барселоні розпочався після його переходу з Лейпцига в серпні 2024 року за 55 мільйонів євро. Через фінансові обмеження Ла Ліги та перевищення зарплатного ліміту клуб не зміг одразу зареєструвати гравця для участі в чемпіонаті.

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Скандал набирає обертів

Раніше представники Ла Ліги подали скаргу до CSD щодо виступів футболіста у складі Барселони, проте Вища спортивна рада її відхилила, пише 24 канал з посиланням на ESPN.

Фінансова звітність показує, що ні 31 грудня 2024 року, ні 3 січня 2025 року, ні після цієї дати Барселона не мала можливості зареєструвати Дані Ольмо та Пау Віктора,

– заявили в Ла Лізі.

У відповідь президент Барселони Жоан Лапорта сказав, що Ла Ліга порушила конфіденційність клубу, опублікувавши подробиці продажу VIP-місць на "Камп Ноу", а також порушує статті 5 Регламенту підготовки бюджетів клубу.

Відзначимо, що "каталонці" досі не змогли зареєструвати Дані Ольмо.