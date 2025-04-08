Гості здобули непросту перемогу з рахунком 1:0. У їх складі з перших хвилин вийшов український форвард Назарій Русин, який був замінений у другому таймі.

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Що сказав наставник про гру Русина

На післяматчевій пресконференції головний тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо оцінив виступ уродженця Львівщини. Він залишився задоволений грою Назарія та анонсував збільшення ігрової практики для 26-річного нападника, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sportske novosti.

"Протягом усієї кар'єри Русин так грав – під нападником. Але проти Белупо він вийшов на незвичній для себе позиції, на вістрі атаки. Після 45 хвилин у нього почалися судоми. Я дуже задоволений його грою, він і далі виходитиме в старті.

Назарій чудово доповнює Ліваю в атаці. Українець вийшов з перших хвилин вперше за чотири місяці. Наші нападники провели сильний матч, вони успішно пресингували суперника та дозволили іншим гравцям отримати більше свободи", – сказав Гаттузо.

Довідка. Назарій виступає за Хайдук на правах оренди до кінця нинішнього сезону. У складі хорватського клубу він провів дев'ять матчів, у яких відзначився одним асистом.

Зазначимо, що Хайдук за вісім турів до закінчення ХФЛ посідає перше місце в турнірній таблиці. Наступний поєдинок підопічні Дженнаро Гаттузо проведуть 13 квітня вдома проти Локомотиви Загреб.