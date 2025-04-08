Гости одержали непростую победу со счетом 1:0. В их составе с первых минут вышел украинский форвард Назарий Русин, который был заменен во втором тайме.

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Что сказал наставник об игре Русина

На послематчевой пресс-конференции главный тренер Хайдука Дженнаро Гаттузо оценил выступление уроженца Львовской области. Он остался доволен игрой Назария и анонсировал увеличение игровой практики для 26-летнего нападающего, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sportske novosti.

"На протяжении всей карьеры Русин так играл – под нападающим. Но против Белупо он вышел на непривычной для себя позиции, на острие атаки. После 45 минут у него начались судороги. Я очень доволен его игрой, он и дальше будет выходить в старте.

Назарий великолепно дополняет Ливаю в атаке. Украинец вышел с первых минут впервые за четыре месяца. Наши нападающие провели сильный матч, они успешно прессинговали соперника и позволили другим игрокам получить больше свободы", – сказал Гаттузо.

Справка. Назарий выступает за Хайдук на правах аренды до конца нынешнего сезона. В составе хорватского клуба он провел девять матчей, в которых отметился одним ассистом.

Отметим, что Хайдук за восемь туров до окончания ХФЛ занимает первое место в турнирной таблице. Следующий поединок подопечные Дженнаро Гаттузо проведут 13 апреля дома против Локомотива Загреб.