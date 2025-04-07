Команди зіграли внічию з рахунком 1:1. Артем Довбик провів на полі 85 хвилин, але результативними діями не відзначився.

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Що сказав Раньєрі про українця

Після фінального свистка головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі прокоментував події на полі, повідомляє 24 Канал із посиланням на TMW. Серед іншого він висловився про конкуренцію між українським нападником і Ельдором Шомуродовим, який забив гол після виходу на заміну:

Я хотів би грати з двома нападниками, але якщо доведеться проводити заміну, у мене нікого немає. Якщо один травмується, кого я виставлю? Я думаю про це щоразу, знаю, що знімаю навантаження з Довбика, а Шомуродов заслуговує на те, щоб грати постійно. Однак, коли Шомуродов виходить на поле, то завжди добре грає. Усі ті хлопці, які виходять на поле, завжди роблять усе з великим бажанням допомогти команді.

Також італієць розповів про свої відносини з Довбиком і поділився очікуваннями від гри українця.

"З Довбиком у мене чудові відносини. Він знає, що має утримувати м’яч у певних ситуаціях, щоб допомогти команді рухатися вперед. Це греко-римська боротьба між останнім захисником і нападником, навіть суддям важко зрозуміти, хто перший вчинив фол, хто першим поклав руки. Це дуже складно для суддів, але Артем повинен знати, як боротися", – сказав Раньєрі.

Довідка. В нинішньому сезоні Артем Довбик провів 40 ігор за Рому в усіх турнірах. У них він забив 16 голів і зробив чотири результативні передачі.

Зазначимо, що наразі "вовки" розташовуються на сьомому місці в турнірній таблиці Серії А. Вони відстають на три залікові бали від зони Ліги чемпіонів, маючи 15-матчеву безпрограшну серію в чемпіонаті Італії.

Наступний поєдинок команда Клаудіо Раньєрі проведе 13 квітня проти Лаціо. Римське дербі розпочнеться о 21:45 за київським часом.