Рома – Ювентус 1:1

Голи: Шомурадов, 49 – Локателлі, 40.

Рома продовжує боротьбу за високі місця в чемпіонаті Італії. Цього разу суперником "вовків" став Ювентус, пише 24 канал.

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Бойова нічия команд

Артем Довбик вийшов у стартовому складі і провів на полі 85 хвилин. Цей матч став його найдовшим за Рому за останні два місяці.

Рахунок у матчі відкрив капітан Ювентуса Мануель Локателлі на 40-й хвилині, завдавши точного удару з дальньої дистанції. Рома зрівняла рахунок на 49-й хвилині завдяки голу Ельдора Шомуродова, який відзначився через три хвилини після виходу на заміну.

Відеоогляд матчу Рома – Ювентус

Відзначимо, що у турнірній таблиці Ювентус посідає п'яте місце з 56 очками, зрівнявшись із Болоньєю, у якої матч у запасі. Рома перебуває на сьомій позиції з 53 очками, продовжуючи боротьбу за місце в Лізі чемпіонів.