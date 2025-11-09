Радісною звісткою поділилася дружина Сергія Реброва, Анна. Вона повідомила, що у подружжя народився ще один син, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Анни Ребрової.

Хто народився у родині Реброва?

Дружина Сергія Реброва опублікувала світлини з новонародженим сином. Поруч з мамою милуються малюком двоє його старших братів.

В нашій родині сталася радість, народився ще один синочок! Неймовірна любов, тепло та ніжність переповнюють нас. 07.11.2025,

– написала дружина Реброва.

Ребров знову став батьком / фото з інстаграму дружини Реброва

Зазначимо, що хлопчин народився 7 листопада. Наразі батьки ще не повідомили його ім'я.

Що відомо про родину Реброва?