Радісною звісткою поділилася дружина Сергія Реброва, Анна. Вона повідомила, що у подружжя народився ще один син, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Анни Ребрової.
Хто народився у родині Реброва?
Дружина Сергія Реброва опублікувала світлини з новонародженим сином. Поруч з мамою милуються малюком двоє його старших братів.
В нашій родині сталася радість, народився ще один синочок! Неймовірна любов, тепло та ніжність переповнюють нас. 07.11.2025,
– написала дружина Реброва.
Ребров знову став батьком / фото з інстаграму дружини Реброва
Зазначимо, що хлопчин народився 7 листопада. Наразі батьки ще не повідомили його ім'я.
Що відомо про родину Реброва?
- Нагадаємо, що Сергій Ребров вдруге одружився у 2016 році. Обраницею легенди українського футболу стала дівчина, на ім'я Анна.
- У тому ж році у подружжя народився син, якого назвали Олександром. Через два роки дружина Реброва подарувала йому ще одного сина – Микиту.
- Крім того, у Сергія Станіславовича від попереднього шлюбу є старший син Дмитро, якому 5 жовтня виповнилося 26 років.
- До речі, Дмитро Ребров у дитячі роки займався у футбольній школі Динамо, але у підсумку не став футболістом.
- Спортивну династію може продовжити Микита Ребров, який вже забиває голи у дитячій команді іспанської Малаги.