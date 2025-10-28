Фраза "природа відпочиває на дітях геніїв" не завжди виправдовується у світі спорту. 24 Канал підготував матеріал про дітей відомих футболістів, які займалися в Академії Динамо.
Як онук Лобановського опинився в Динамо?
Для власників столичного клубу словосполучення "динамівські серця" не є порожніми словами. Двері футбольної школи "біло-синіх" завжди були відкриті для дітей та родичів футболістів. Тож абсолютно логічним стало навчання в Академії Динамо онука легендарного тренера Валерія Лобановського.
Валерій Лобановський з онуками – Богданом і Ксенією / фото з відкритих джерел
Донька Валерія Васильовича, Світлана, в інтерв'ю офіційному сайту Динамо у 2012 році розповіла, як її син Богдан пробував свої сили у легендарній школі.
Ми кілька разів віддавали сина в динамівську секцію, вперше коли йому було п'ять років. Але тільки для здоров'я робити з нього професійного футболіста не збиралися. Ще тато казав: щоб стати справжнім спортсменом, треба покласти на вівтар власне здоров'я. Крім того, Богданові було важко – на нього хлопці у секції дивилися, як на Лобановського онука,
– розповідала Світлана Лобановська.
Цікаво, що Богдан займався в одній групі з Віктором Циганковим та Володимиром Шепелєвим у сезоні-2010/11, які згодом стали гравцями основи Динамо та збірної України.
Богдан Лобановський не став футболістом, але у 2021 році почав працювати у структурі столичного гранда. Онука легендарного тренера запросили на посаду менеджера по роботі з уболівальниками.
Світлана Лобановська із сином Богданом (ліворуч) / фото з відкритих джерел
Віцепрезидент Динамо Олексій Семененко в інтерв'ю Tribuna.com характеризував нового співробітника, як вихованого, інтелігентного та відповідального хлопця, якому на той момент виповнилося 24 роки.
"Посада у Богдана Лобановського – менеджер по роботі з уболівальниками відповідного департаменту, а якщо конкретніше – аналітик CRM-системи. Як бачимо, і тут кілька збігається талант внука і його легендарного діда. Маю на увазі схильність Валерія Лобановського до точних наук", – розповідав Семененко.
Син володаря "Золотої бутси" у Динамо
Олег Саленко став знаковим форвардом київського Динамо на початку 1990-х. Піком кар'єри нападника став виступ на чемпіонаті світу-1994, де він встановив рекорд результативності в одному матчі та розділив лаври найкращого бомбардира турніру з болгарином Христо Стоїчковим.
Олег Саленко разом зі своїм сином Романом / фото з відкритих джерел
Свого молодшого сина Олег Саленко відвів у динамівську школу. Однак хлопець з першої спроби не зумів закріпитися серед вихованців "біло-синів" та перейшов у школу вишгородського Діназу. Там Роман Саленко привернув увагу селекціонерів Динамо та згодом повернувся в рідний клуб у віці 17 років.
Роман на відміну від батька виступає на позиції центрального півзахисника, а тому не відзначається високою результативністю. В основі "біло-синіх" Саленко-молодший зіграв лише 4 матчі, виходячи на заміну. Тому сезон-2025/26 він розпочав у Зорі, де сподівається отримувати більше ігрової практики.
Роман Саленко у матчі проти Галатасараю / фото ФК Динамо
Роман Саленко викликається у молодіжну збірну України U-21, за яку зіграв три матчі. Наразі йому потрібно ще багато працювати, щоб втретє повернутися в Динамо та стати основним гравцем.
Як Віктор Циганков став візитівкою Академії Динамо?
Вінгер Жирони Віктор Циганков народився в Ізраїлі, де на той момент грав його батько Віталій Циганков. Після повернення в Україну батько віддав сина до футбольної школи вінницької Ниви. Талант рудоволосого хлопця одразу помітили тренери Динамо, які запросили його в Академію.
Віктор Циганков зі своїм батьком / фото з відкритих джерел
Другу половину сезону-2010/11 в рамках ДЮФЛ Віктор грав за Динамо. Показово, що Циганков випускався з хлопцями 1996 року, а не свого 1997-го. За своїм потенціалом Віктор переважав однолітків.
У 16 років Циганков вже проходив збори з основною командою. Однак дебют в офіційних іграх відбувся через два роки. Віктор швидко став одним з лідерів команди, а потім одягнув капітанську пов'язку "біло-синіх".
Віктор Циганков у складі Динамо / ФК Динамо
Наразі Циганкову 27 років і він виступає за іспанську Жирону. Постійні травми дошкуляють йому та заважають продемонструвати свій талант повною мірою. З усім тим, гравець збірної України постійно знаходиться у шорт-листах європейських грандів, які хотіли б підписати креативного вінгера.
Як син Калитвинцева став наймолодшим дебютантом Динамо?
Серед успішних вихованців динамівської школи варто згадати Владислава Калитвинцева – сина Юрія Калитвинцева, який був знаковою фігурою у команді Лобановського. Коли хлопцю було 6 років, батько відвів його до київської школи "Євробіс".
Вже через два роки Владислава запросили до Динамо, де він зумів дійти до головної команди. Дебют сина Калитвинцева за основу "біло-синіх" відбувся 9 травня 2010 року, коли він вийшов у стартовому складі у віці 17 років 4 місяців та 5 днів. Владислав у матчі проти запорізького Металурга відзначився гольовою передачею та став наймолодшим дебютантом в історії Динамо в національній першості.
Владислав Калитвинцев у складі Динамо / фото ФК Динамо
Через травми Калитвинцев не зміг закріпитися в київському Динамо. Проте його кар'єру не можна назвати невдалою. Владислав на рівні УПЛ відіграв 175 матчів. Наразі він захищає кольори харківського Металіста 1925, який претендує на високі місця в чемпіонаті. За молодіжну збірну України Калитвинцев-молодший зіграв 26 матчів та забив 5 голів.
Сузір'я імен серед вихованців Динамо
Звичайно, це не всі родичі відомих футболістів, що навчалися в структурі Динамо. Вашій увазі пропонується далеко не повний список дітей відомих футболістів, які у різні роки займалися в столичній Академії або грали за киян.
- Денис Бойко (син динамівця Олександра Бойка)
- Дмитро Головко (син екскапітана Динамо Олександра Головка)
- Даніель Голоколосов (син Олександра Голоколосова, вихованця Динамо, а нині селекціонера)
- Олексій Гусєв (син Олега Гусєва, тренера Динамо)
- Андрій Гусін (син гравця Динамо Андрія Гусіна)
- Владислав Калитвинцев (син екскапітана Динамо Юрія Калитвинцева)
- Сергій Косовський (син динамівця Віталія Косовського)
- Денис Костишин (син тренера та футболіста Руслана Костишина)
- Андрій Лисицький (син Віталія Лисицького, ексгравця Динамо)
- Богдан Лобановський (онук легендарного тренера Валерія Лобановського)
- Іван Михайленко (син Дмитра Михайленка, тренера юнацької збірної України)
- Ренат Мочуляк (син ексгравця Чорноморця Олега Мочуляка)
- Денис Олійник (син Віктора Олійника, ексфорварда Буковини)
- Дмитро Ребров (син Сергія Реброва, головного тренера збірної України)
- Роман Саленко (син Олега Саленка, ексфорварда Динамо)
- Кирило Семочко (син Дмитра Семочка, ексгравця Дніпра та Карпат)
- Юрій Тлумак (син Андрія Тлумака, ексголкіпера Карпат)
- Віктор Циганков (син Віталія Циганкова, ексголкіпера вінницької Ниви)
Здається, ще зовсім недавно за Динамо грали захисник Євген Хачеріді та голкіпер Олександр Рибка. А тепер їхні маленькі сини виступають у біло-синіх футболках легендарного клубу.
Даніель Хачеріді грає за дитячу команду Динамо та вже визнався найкращим гравцем турніру.
Даніель Хачеріді / фото з інстаграму футболіста
А його тезка Даніель Рибка, який грає нападника у динамівській команді 2016 року народження, вигравав "бронзу" Кубка дитячих мрій.
Даніель Рибка / фото з інстаграму футболіста
